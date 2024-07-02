Power of Love: Το κόκκινο δωμάτιο ανοίγει τις πόρτες του - Δείτε το trailer

Τα αγόρια του Power of Love ψήφισαν εχθές το κορίτσι το οποίο θα ήθελαν να γνωρίσουν καλύτερα. Οι ψήφοι μοιράστηκαν ωστόσο η Σωτηρία ήταν εκείνη που στο τέλος κέρδισε την προτίμησή τους. Εκείνη ξάφνιασε με την επιλογή της να βγει ραντεβού με τον Νίκο καθώς όλοι γνώριζαν τη μεταξύ τους ένταση.

Απόψε ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες του το Κόκκινο Δωμάτιο, ένας χώρος όπου τα ζευγάρια θα μπορούν να συναντηθούν και να απολαύσουν μερικά λεπτά ιδιωτικότητας. Η Κατερίνα Καραβάτου εξηγεί τους κανόνες και οι συναντήσεις ξεκινούν. Κάθε ζευγάρι θα έχει στη διάθεσή του πέντε λεπτά και οι πρώτοι που ξεκινούν την επιλογή είναι οι άντρες. Ποιο κορίτσι θα προσκαλέσει ο καθένας τους;

Ο Jason και η Σωτηρία έχουν ψηφιστεί από τους υπόλοιπους ως οι δημοφιλέστεροι της παρέας και απόψε τους περιμένει μία αποστολή που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες…

