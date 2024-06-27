Sold Out μέχρι εκεί που δεν παίρνει άλλο η χθεσινή συναυλία της Μαρίνας Σάττι στην Τεχνόπολη.

Σε αποθεωτικό κλίμα και σε έναν χώρο ασφυκτικά γεμάτο η Μαρίνα βγήκε στη σκηνή ιδιαίτερα συγκινημένη από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Η συμμετοχή της στην Eurovision με το «Zari» εκτόξευσε την καριέρα της και όχι πως πριν δεν ήταν πετυχημένη. Ήταν αλλά σε πιο εναλλακτικό και μικρότερο σε μέγεθος κοινό ενώ πλέον η επιτυχία της είναι μαζική και ξεπερνάει τα σύνορα της Ελλάδας.

Κι η ίδια το βιώνει αυτό και δεν το πιστεύει. Γι’ αυτό και δεν σταματάει να λέει ευχαριστώ για αυτό που ζει, τόσο από τη σκηνή, όσο και μέσω των Social Media της. Αυτό έκανε και χθες βράδυ στο ξεκίνημα της συναυλίας της. Είπε χιλιάδες ευχαριστώ προς πάσα κατεύθυνση.

