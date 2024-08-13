Η Σωτηροπούλου τραβάει τον Μοθωναίο στο Δημαρχείο Σύρου αλά Ρούλα Κορομηλά

Στην όμορφη Σύρο βρίσκεται για διακοπές μια καλλιτεχνική παρέα. Η Τόνια Σωτηροπούλου, ο Δημήτρης Μοθωναίος, η Μαρίζα Ρίζου και η Κάτια Γκουλιώνη με τον Κωστή Μαραβέγια που έχει επιστρε΄ψει στις εμφανίσεις μετά το θάνατο του πατέρα του να πηγαίνει κι αυτός στο κυκλαδίτικο νησί για να τους βρει.

Εμείς πετύχαμε τους τρεις από την παρέα στα στενά της πόλης να απολαμβάνουν το καφεδάκι τους - οι δύο αρχικά, με τη Μαρίζα Ρίζου να κατεβαίνει αργότερα να τους βρει- παρέα με τον γλυκήτατο σκύλο του Δημήτρη Μοθωναίου.

