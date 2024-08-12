Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Ήθελα πολύ να γίνω μπαμπάς και είμαι πανευτυχής»

Λίγο πριν ενωθεί και με θρησκευτικό γάμο με τη γυναίκα της ζωής του, Αγοραστή Αρβανίτη και με αφορμή την παράσταση «Δον Κιχώτης» ο Θανάσης Τσαλταμπάσης παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο περιοδικό Hello που κυκλοφορεί και στον Γιάννη Βίτσα μιλώντας ανάμεσα σε άλλα και για το νέο του ρόλο ως μπαμπάς.

-Εδώ και λίγους μήνες είσαι πατέρας. Η κόρη σου διανύει τον πέμπτο μήνα της ζωής της.

«Είναι κάθε μέρα μία εμπειρία. Μιλάω για δύο μήνες πριν και χρησιμοποιώ τη λέξη «παλαιά». Είναι τόσες οι προσλαμβάνουσες καθημερινά. Βιώνεις τόσα πράγματα και τόσα συναισθήματα που η μία εβδομάδα πριν σου φαίνεται ένα εξάμηνο. Φυσικά και έχει πολλή αϋπνία και κούραση, αλλά αυτό το συναίσθημα δεν περιγράφεται με λόγια. Ήθελα πολύ να γίνω μπαμπάς και είμαι πανευτυχής. Ζω σε ένα παράλληλο σύμπαν με την πραγματικότητα».

-Τελικά η ζωή με ένα παιδάκι κυλάει πιο γρήγορα από ότι πριν;

«Κυλά πολύ γεμάτα. Δεν θα έλεγα γρήγορα. Είναι σαν να έχει τριάντα πέντε ώρες το εικοσιτετράωρο πια. Νιώθω μεγαλύτερη τη μέρα, τη νύχτα».

-Πέρασες στιγμές που ήταν ανέφικτο να επιβιώσεις οικονομικά;

«Όχι. Κατάγομαι από οικογένεια που είχε μια οικονομική άνεση, αλλά και από τα πολύ πρώτα μου βήματα στη δουλειά άρχισα να βιοπορίζομαι σε πολλές περιπτώσεις αρκετά καλά. Και στη χειρότερη περίπτωση, όμως, μπορούσα να επιβιώνω με αξιοπρέπεια και μια άνεση ζωής».

-Είναι η οικονομική άνεση τελικά ένα εχέγγυο για αυτή τη δουλειά;

«Οπωσδήποτε. Βέβαια, μετράς και το πως μεταφράζει ο καθένας την οικονομική άνεση. Για κάποιον μπορεί να είναι το να έχει πισίνα και τρία αυτοκίνητα. Για μένα είναι να μη σκεφτώ το τι θα φάω, το πως θα μετακινηθώ και να έχω μια ποιότητα στη ζωή μου. Σ’ αυτή την άνεση, λοιπόν, σίγουρα παίρνεις καλύτερα αποφάσεις».

