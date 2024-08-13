Νεφέλη Ορφανού: Δημόσια υποστήριξη στον Πέτρο Φιλιππίδη

Η Νεφέλη Ορφανού είναι από τις ηθοποιούς που έχουν υποστηρίξει πολλές φορές στον δημόσιο λόγο τους τον Πέτρο Φιλιππίδη μετά τις κατηγορίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει στο δικαστήριο για βιασμό –κρίθηκε αθώος – και απόπειρες βιασμού- - κρίθηκε ένοχος αλλά εκκρεμεί το εφετείο που έχει οριστεί για τον Νοέμβριο.

Η ίδια μιλώντας στο Λοιπόν που κυκλοφορεί όταν ρωτήθηκε από τον Ανδρέα Θεοδώρου απάντησε:

«Δεν είχα ποτέ κακή συνεργασία. Θέλω να πω γι’ αυτά που ακούστηκαν ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι ένα πολύ χαρισματικό άτομο.

Τον έχω υποστηρίξει γιατί ήταν από αυτούς που, όταν ξέμεινα από λεφτά, ήρθε, κλείδωσε την πόρτα του καμαρινιού και μου είπε πόσα χρήματα χρειάζομαι. Δεν μου το είπε ούτε άνθρωπος δικός μου αυτό».

-Αν σας έλεγε ο Πέτρος Φιλιππίδης να δουλέψετε μαζί του, τι θα απαντούσατε;

«Ναι, αμέ, εξαρτάται και τον υπόλοιπο θίασο βέβαια. Γιατί να μην συνεργαστώ μαζί του, τον έχουν πολεμήσει.

Τώρα αν ο Πέτρος έχει κάποια προβλήματα δεν το ξέρω εγώ, αλλά ο γιατρός του. Εγώ ξέρω ότι σε μένα φέρθηκε άψογα. Είχε κατορθώσει για μένα, επειδή ήταν σκηνοθέτης, να παίρνω και ένα πολύ καλό μισθό».

