Όλη η showbiz στο Μπαλί. Και η Ντορέττα Παπαδημητρίου έφτασε χθες!

Πραγματικά το φετινό καλοκαίρι είναι αμέτρητοι οι celebrities που επέλεξαν να επισκεφθούν το Μπαλί για τις διακοπές τους. Και από χθες είναι συν μία.

Βλέπετε και η Ντορέττα Παπαδημητρίου που είναι ελεύθερη υποχρεώσεων ως τις 29 του Αυγούστου που ξανανοίγει το θέατρο Άλσος, πήρε το αεροπλάνο και πέταξε για το Μπαλί για να βρει εκεί τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη και την Εβελίνα Νικόλιζα που κοντεύουν να πολιτογραφηθούν μόνιμοι κάτοικοι.

