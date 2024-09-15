Η Σμαράγδα Καρύδη στη συναυλία του Ξαρχάκου στο Ηρώδειο

Και δεν είναι η πρώτη φορά. Αν και ποτέ δεν το παραδέχτηκαν δημόσια οι δυο τους υπήρξαν μαζί για τουλάχιστον 8 χρόνια και έχησαν σίγουρα έναν μεγάλο έρωτα. Κι αν ο έρωτας έληξε, η αγάπη και η εκτίμηση μένει για πάντα.

Και εδώ και αρκετά χρόνια η Σμαράγδα Καρύδη έχει βρεθεί πολλές φορές σε συναυλίες και ακδηλώσεις προς τιμήν του Σταύρου Ξαρχάκου έχοντας άριστη σχέση και με τη σύζυγό του Ηρώ Σαϊά. Πριν δύο χρόνια μάλιστα σε εκδήλωση στο περιστέρι ο γιος του ζευγαριού αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του Θοδωρή Αθερίδη που συνόδευε τη Σμαράγδα στη βραδιά.

Και σε αυτή τη σημαντική του στιγμή στο Ηρώδειο η Σμαράγδα Καρύδη δεν ήταν δυνατόν να λείψει, πήγε με τη φίλη της Έλενα Σκουλά και μάλιστα πέρασε και από τα καμαρίνια για να τον συγχαρεί χαρίζοντας ένα μοναδικό ενσταντανέ στους φωτογράφους με τον Σταύρο Ξαρχάκο ανάμεσα στην ίδια και τη σύζυγό του να της έχει αγκαλιάσει και τις δύο τρυφερά.

Εκτός καμαρινιών η σπάνια εμφάνιση του Διονύση Σαββόπουλου με τη σύζυγό του και το χειροφίλημα με το οποίο υποδ΄έχτηκε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου μπαίνει στα hightlights της βραδιάς.

Στο Ηρώδειο είδαμε ακόμα την τραυματισμένη στο χέρι Έλλη Πασπαλά, την Μαρίνα Ασλάνογλου, τον Νίκο Αλιάγα, τη Λίνα Νικολακοπούλου, τον Μάριο Φραγκούλη με την Άλκηστις Πρωτοψάλτη καθώς και τη Σάσα Σταμάτη.

