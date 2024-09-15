Αποκλειστικό: Ο Σταύρος των Vegas και η Μαριάννα του βάφτισαν τον δεύτερο γιο τους

Ανάμεσα σε συγγενείς και στενούς φίλους σε κλίμα απόλυτης χαράς χθες το απόγευμα ο Σταύρος του συγκροτήματος των Vegas και η σύζυγός του Μαριάννα Σάνι βάφτισαν τον μικρότερο γιο τους στην εκκλησία της Αγίας Αναστασίας της Πατρικίας στο Περιστέρι.

Ο πιτσιρίκος τους πήρε το όνομα Ryan Nicolas και αυτή ήταν η επιθυμία του πατέρα της Μαριάννας –παππού του μικρού- που έφυγε από τη ζωή τρεις μήνες πριν γεννηθεί το δεύτερο αγοράκι τους.

