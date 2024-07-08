Η Σάσα Σταμάτη έκανε Bungee Jumping στον Ισθμό και έχουμε το αποκλειστικό βίντεο!

Μια απίθανη εμπειρία έζησε χθες η Σάσα Σταμάτη που αποφάσισε να κάνει bungee jumping από τη γέφυρα του Ισθμού και δεν ήταν η πρώτη φορά. Το έχει ξαναδοκιμάσει στο παρελθόν και της άρεσε τόσο πολύ ως αίσθηση, που δεν δίστασε Κυριακάτικα να ξεκινήσει τη μέρα της πριν πάει στη θάλασσα βλέποντας τη θάλασσα να έρχεται κατά πάνω της κρεμασμένη ανάποδα.

Σας είπαμε, είναι ατρόμητη και δεν είναι το πρώτο extreme που δοκιμάζει. Γενικά, της αρέσει να δοκιμάζει τις δυνάμεις και τις αντοχές της σε διάφορα πράγματα και σίγουρα δεν έχει κολλήματα. Η δημοσιογράφος που τις τελευταίες μέρες το όνομά της παίζει πολύ για τηλεοπτική επιστροφή, έφυγε από το σπίτι της στη Μάνδρα χθες μαζί με ένα φίλο της για να πάει στη θάλασσα.

