Παρόλο που βρισκόμαστε στα τέλη Μαρτίου, η Κλέλια Ανδριολάτου φόρεσε το πρώτο μπικίνι της σεζόν και απόλαυσε μια βουτιά στη θάλασσα. Εκμεταλλεύτηκε την αργία της 25ης Μαρτίου για να κάνει μία μίνι εξόρμηση στην Κίμωλο.

Η ηθοποιός πόζαρε με ένα λεοπάρ μπικίνι και μοιράστηκε τις φωτογραφίες της και ένα βίντεο στο Instagram, προκαλώντας ενθουσιασμό στους followers της. Στην ανάρτησή της, μας έδειξε τη βουτιά της στη θάλασσα και σχολίασε χιουμοριστικά ότι το νερό ήταν αρκετά κρύο.

Η ηθοποιός, στην ανάρτησή της, δεν έγραψε τίποτα παραπάνω από το να προσθέσει ένα emoji λεοπάρδαλης.

Η ηθοποιός περνάει μία πολύ όμορφη περίοδο και στα προσωπικά της λόγω της σχέσης της με τον Μπάμπη Τσαούσογλου. Ο αγαπημένος της είναι γιος του Κωνσταντίνου Τσαούσογλου και της Έπης Βούλγαρη, από γνωστή οικογένεια της Κέρκυρας, που δραστηριοποιείται στον τομέα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και του επίπλου. Η γνωριμία της με τον Μπάμπη Τσαούσογλου έγινε το 2022 στην Κέρκυρα, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

