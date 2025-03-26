Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» βρέθηκε ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, με τον τραγουδιστή να αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως πιστεύει ιδιαίτερα στην κακή ενέργεια, που μπορεί να του μεταφέρει ένα πρόσωπο. Μάλιστα, είπε ότι έχει έναν άνθρωπο που τον ξεματιάζει, όταν δεν αισθάνεται καλά.

Ο τραγουδιστής είπε: «Εμένα το μάτι με πιάνει πολύ. Με ματιάσανε. Έχω ένα παιδί μαζί μου, τον Νίκο (που ξεματιάζει). Ερχόμουν από τη Θεσσαλονίκη, στον δρόμο πήγα να πεθάνω από το μάτι. Το μάτι και τα μάγια υπάρχουν», δήλωσε ο τραγουδιστής.

«Ο νονός μου ήταν αρχιμανδρίτης και μου είπε ότι υπάρχουν αυτά. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη και ερχόντουσαν για αυτόγραφο. Ήρθε μια κοπέλα με γαλανά μάτια και μου λέει “ρε Μάκη, εσύ μικραίνεις, τι ομορφιά είναι αυτή;”», πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

Και πρόσθεσε: «Σε άλλο μέρος, στην Καρδίτσα, ήρθε μια κοπέλα με πράσινα μάτια, μου είπε το ίδιο. Πάω να ανέβω στο δεύτερο πρόγραμμα και πέφτω κάτω. Στον δρόμο σταμάτησα κι έπεφτα κι εκεί κάτω».

