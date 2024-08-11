Λογαριασμός
Ξανά με τα παιδιά της η Αθηνά Οικονομάκου

Η Οικονομάκου με τη Δροσάκη και τα παιδιά Κρήτη κι ο Bruno manicure-pedicure

Μοιρασμένο το καλοκαίρι φέτος για την Αθηνά Οικονομάκου και τον πρώην σύζυγό της Φίλιππο Μιχόπουλο, όσον αφορά τον χρόνο που περνάνε με τα δύο τους παιδιά. Δύσκολες ισορροπίες που όμως το πρώην αντρόγυνο δείχνει να είναι αποφασισμένο να κρατήσει αφού πάνω από όλα είναι γονείς σε δύο μικρά παιδιά, τον Μάξιμο και την Σιέννα.

Και φροντίζουν τα παιδιά τους να περάσουν μέρος του καλοκαιριού και με τους δύο, κάπως ίσα μοιρασμένα. Πότε τα έχει ο ένας και πότε ο άλλος.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

