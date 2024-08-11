Μετά από αρκετή καθυστέρηση, τα γυρίσματα του τελευταίου κύκλου επεισοδίων της σειράς «Yellowstone» είναι σε εξέλιξη και καθώς θα αρχίσει η προβολή τους τον Νοέμβριο, είναι αναμενόμενο ορισμένοι από τους ηθοποιούς να ολοκληρώνουν τώρα τις εμφανίσεις τους.

Η Γουέντι Μόνιζ, η οποία υποδύεται τη γερουσιαστή Λινέλ Πέρι, κοινοποίησε μήνυμα με το οποίο αποχαιρέτησε τους συμπρωταγωνιστές της μετά το γύρισμα της τελευταίας της σκηνής.

«Η σειρά ολοκληρώνεται για μένα και έχω όλα τα συναισθήματα, συγκίνηση, περηφάνια, ευγνωμοσύνη για να αναφέρω μερικά» έγραψε η ηθοποιός και ανάρτησε φωτογραφίες από τα παρασκήνια των γυρισμάτων.

«Τι όμορφη εμπειρία που είχα εδώ, απλά είμαι απίστευτα τυχερή που έχω δουλέψει με τόσους πολλούς ταλαντούχους, αφοσιωμένους και ευγενικούς ανθρώπους από το 2017» ανέφερε.

«Ολοκλήρωσα την τελευταία μου σκηνή την 1η Αυγούστου, και μετά θυμήθηκα ότι είχα κοινοποιήσει μια ανάρτηση ευγνωμοσύνης…κοιτάζοντας πίσω, ήταν την ίδια ημερομηνία πριν από δύο χρόνια» πρόσθεσε.

Δεν έχουν αποκαλυφθεί πολλά για την πλοκή της επερχόμενης σεζόν. Ωστόσο, ο πρωταγωνιστής της σειράς, Κέβιν Κόστνερ αποχώρησε.

Η σειρά «Yellowstone» του Τέιλορ Σέρινταν είναι μία από τις πιο επιτυχημένες της Paramount+. Το σύγχρονο γούεστερν ακολουθεί την οικογένεια Ντάτον, η οποία ελέγχει το μεγαλύτερο μονοπωλιακό αγρόκτημα στη Μοντάνα.

Πηγή: skai.gr

