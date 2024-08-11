Μάριος Καπότσης για Κόνι Μεταξά: «Εγώ ήμουν πιο ερωτευμένος μαζί της»

Μόλις πριν από λίγο καιρό η Κόνι Μεταξά βρέθηκε στην εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο You tube και ξεκαθάρισε τα πάντα για τον φημολογούμενο χωρισμό της από τον σύζυγό της και γνωστό πολίστα Μάριο Καπότση με τον οποίον στις αρχές Ιουλίου έκλεισαν δύο χρόνια γάμου.

Τώρα ήρθε η δική του σειρά να μιλήσει στη Νάνσυ και με πολύ ειλικρίνεια παραδέχτηκε πως στην αρχή εκείνος την πάτησε περισσότερο.

«Στην αρχή εγώ ήμουν πιο πολύ ερωτευμένος με την Κόνι απ’ ότι εκείνη. Το λέει και εκείνη, δεν είναι ότι το λέω εγώ. Εννοείται» ξεκίνησε να λέει με χαμόγελο και συνέχισε:

«Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται σήμερα στο σπίτι! Δεν μπορείς! Είναι εκκλησία, το λένε όλοι, αλλά όντως αν εμείς είχαμε μια κάμερα και το κάναμε σαν τις Καρντάσιαν θα ήταν απίστευτο… Κάθε μέρα και κάτι γίνεται, κάθε μέρα. Κάποιες γελάω με όσα γίνονται, ε, κάποιες φορές εκνευρίζομαι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποιες φορές ο μαέστρος σε όλα αυτά είναι η Κόνι και κάποιες φορές που δεν θέλει να βλέπει κανέναν. Ανισόρροπα πράγματα.

Δεν την αλλάζω όμως με τίποτα, εννοείται. Τώρα είμαστε μαζί πέντε χρόνια και πιστεύω ότι πλέον οι σχέσεις, στην εποχή που ζούμε, έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολες. Καμία σχέση δεν έχουν με το παρελθόν, πέρα από το ότι υπάρχουν πάρα πολύ πειρασμοί και πρέπει να είσαι πάρα πολύ δουλεμένος και συνειδητοποιημένος άνθρωπος, υπάρχουν και επιλογές. Ο αθλητισμός βοηθάει πάρα πολύ σε όλο αυτό.

Παλιά η μαγεία της οικογένειας, γιατί το πρότυπο μου είναι οι γονείς μου που είναι 40 χρόνια μαζί και αγαπημένοι, για να κρατήσει ήταν οι υποχωρήσεις και η κατανόηση. Τώρα, επειδή υπάρχουν όλες οι επιλογές και όλοι πατάνε στα πόδια τους, καλώς ή κακώς χωρίζουν τα ζευγάρια».

