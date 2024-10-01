Απόστολος Γκλέτσος: Η ηλικία μου δεν έχει τίποτα ωραίο

Αν κάτι είναι αναμφισβήτητο για τον Απόστολο Γκλέτσο είναι πως όταν μιλάει δεν βάζει φίλτρα σε αυτά που λέει και δεν κάνει pr. Ότι θέλει και έχει να πει θα το πει και δεν θα υπολογίσει αν θα αρέσει ή όχι.

Αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Γνήσιος. Και το απέδειξε άλλη μια φορά στη συνέντευξη που έδωσε στη Βίβιαν Μπενέκου στην Espresso του Σαββατοκύριακου. Ο ηθοποιός και πολιτικός που κατεβαίνει υποψήφιος και για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για όλα.

-Για ποιον λόγο κατεβαίνεις υποψήφιος;

«Θέλησα να βάλω πλάτη για να μη διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιπλέον, θέλω να συμβάλω ώστε να διώξουμε το ξένο σώμα. Ο Στέφανος Κασσελάκης είναι ξένο σώμα για την Αριστερά. Δεν έχει καμία σχέση με την Αριστερά».

