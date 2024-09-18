«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Σκληρός αγώνας στην κουζίνα της «μαμάς»

Η αναμέτρηση αναμένεται σκληρή ανάμεσα στα σημερινά μαγειρικά ζευγάρια. Οι, δύο φορές νικητές Αχιλλέας και Χρήστος, καλούνται να διαγωνιστούν απέναντι στη Σώτια, που βάζει πίσω από τον πάγκο της κουζίνα τον γιο της, Βίκτορα. Ο Μάρκος είναι στις επάλξεις για να περιγράψει τη μονομαχία και ο Έκτορας για να αναδείξει το καλύτερο πιάτο.

Για τρίτη φορά, ο Αχιλλέας και ο Χρήστος κατάφεραν να κερδίσουν... στη λεπτομέρεια. Σε αυτή τη μαγειρική προσπάθεια ο Αχιλλέας ξεκινά με λίγη αερόβια γυμναστική για να ζεσταθεί και μπαίνει δυναμικά στη μαγειρική, προσπαθώντας να συντονιστεί με τον Χρήστο, καθώς αυτή τη φορά, έχουν αρκετές διαφωνίες μεταξύ τους. Η αποστολή τους αυτή τη φορά δεν είναι καθόλου εύκολη και τα χαλαρά βήματα του Χρήστου στη συλλογή υλικών θα δυσκολέψουν κι άλλο την κατάσταση. Ο Αχιλλέας καθοδηγεί τον αδερφό του για να μαγειρέψει «Ριζότο αλα γεμιστά με πουρέ μελιτζάνας και μους φέτας».

Η Σώτια εργάζεται στον τομέα της Διαφήμισης και των Social Media και ο Βίκτορας ξεκινάει φέτος τις σπουδές του στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ενώ από μικρός παίζει μπάλα.. Ο Βίκτορας θέλει να αποδείξει στη μαμά του πως αν έμενε μόνος του στο σπίτι, θα μπορούσε να επιβιώσει και χωρίς τα φαγητά της. Έτσι, η Σώτια τον ρίχνει στην κουζίνα για να μαγειρέψουν έναν «καλοκαιρινό έρωτα» δηλαδή «Φιλέτο μοσχάρι με κρέμα από παντζάρι και στικς καρότου και πατάτας». Θα καταφέρει ο Βίκτορας να κερδίσει το στοίχημα; Ο Έκτορας θα δώσει την απάντηση.

Tip of the day: το ριζότο θέλει τον χρόνο του για να γίνει νόστιμο και λαχταριστό.



