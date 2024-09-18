Jennifer Hudson: Θα κυκλοφορήσει χριστουγεννιάτικο άλμπουμ

Η Τζένιφερ Χάντσον αποκάλυψε ότι το πρώτο της εορταστικό άλμπουμ «The Gift Of Love» θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο. Η Χάντσον επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι πρόσφατα υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Interscope Records.

Η Τζένιφερ Χάντσον κοινοποίησε το εξώφυλλο του δίσκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανήγγειλε ότι «η περίοδος των γιορτών των Χριστουγέννων ξεκινά» αυτόν τον Οκτώβριο σε τρέιλερ, στο οποίο εμφανίζεται να στολίζει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στη λεζάντα, έγραψε: «The Gift Of Love. Το πρώτο μου χριστουγεννιάτικο άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 18/10!».

Σύμφωνα με το People, η Χάντσον τραγουδά κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια όπως το «The Christmas Song» του Νατ Κινγκ Κολ, το «Winter Wonderland» του Ρίτσαρντ Χίμπερ και κάλαντα. Έχει συμπεριλάβει επίσης ένα τραγούδι που ερμηνεύει με τον σύντροφό της Common.

Το προηγούμενο, τρίτο άλμπουμ της Χάντσον με τίτλο «JHUD» κυκλοφόρησε το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

