Coldplay: Δωρίζουν το 10% των εσόδων τους από τις συναυλίες τους στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οι Coldplay πρόκειται να δωρίσουν το 10% των εσόδων τους από τις συναυλίες τους στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2025 στο Λονδίνο και το Χαλ στο Music Venue Trust, τη βρετανική οργάνωση που υποστηρίζει μικρούς συναυλιακούς χώρους.

Coldplay to donate 10% of band earnings from 2025 UK tour to Music Venue Trust https://t.co/PZiBaPMhLJ September 17, 2024

Νωρίτερα φέτος, η Επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων και Αθλητισμού του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου ενημερώθηκε από υποστηρικτές, καλλιτέχνες και εκπροσώπους φορέων της βιομηχανίας για την «κρίση» με την οποία είναι αντιμέτωποι οι μικρότεροι χώροι της χώρας. Στη συνάντηση τονίστηκε η ανάγκη επιβολής εισφοράς £ 1 στα εισιτήρια από τις αρένες συναυλιών να διανεμηθεί σε μικρότερους χώρους.

Η πρωτοβουλία των Coldplay ακολουθεί εκείνη του βρετανικού metal συγκροτήματος Enter Shikari, που δώρισε 1 αγγλική λίρα από κάθε εισιτήριο που πουλήθηκε στη συναυλία τους στο OVO Wembley Arena τον Φεβρουάριο του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.