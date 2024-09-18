Λογαριασμός
Coldplay: Δωρίζουν το 10% των εσόδων τους από τις συναυλίες τους στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η πρωτοβουλία των Coldplay ακολουθεί εκείνη του βρετανικού metal συγκροτήματος Enter Shikari

Coldplay

Οι Coldplay πρόκειται να δωρίσουν το 10% των εσόδων τους από τις συναυλίες τους στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2025 στο Λονδίνο και το Χαλ στο Music Venue Trust, τη βρετανική οργάνωση που υποστηρίζει μικρούς συναυλιακούς χώρους.

Νωρίτερα φέτος, η Επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων και Αθλητισμού του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου ενημερώθηκε από υποστηρικτές, καλλιτέχνες και εκπροσώπους φορέων της βιομηχανίας για την «κρίση» με την οποία είναι αντιμέτωποι οι μικρότεροι χώροι της χώρας. Στη συνάντηση τονίστηκε η ανάγκη επιβολής εισφοράς £ 1 στα εισιτήρια από τις αρένες συναυλιών να διανεμηθεί σε μικρότερους χώρους.

Η πρωτοβουλία των Coldplay ακολουθεί εκείνη του βρετανικού metal συγκροτήματος Enter Shikari, που δώρισε 1 αγγλική λίρα από κάθε εισιτήριο που πουλήθηκε στη συναυλία τους στο OVO Wembley Arena τον Φεβρουάριο του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

