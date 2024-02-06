ΗΒΟ: Εκτός «White Lotus» ο φιλορώσος ηθοποιός Miloš Biković

Το HBO ανακοίνωσε ότι θα διοργανώσει νέα ακρόαση για ρόλο στην τρίτη σεζόν της σειράς «The White Lotus», ο οποίος αρχικά είχε δοθεί στον Σέρβο ηθοποιό, Μίλος Μπίκοβιτς.

Τα γυρίσματα του τρίτου κύκλου της υποψήφιας για Emmy σειράς επρόκειτο να αρχίσουν τα γυρίσματα τον Φεβρουάριο, αλλά το HBO ανακοίνωσε τώρα ότι θα αναζητήσει ηθοποιό για τον ρόλο ενός γκουρού ευεξίας, τον οποίο θα υποδυόταν ο Μπίκοβιτς.

Εκπρόσωπος του δικτύου είπε στο Business Insider: «Αποφασίσαμε να χωρίσουμε τους δρόμους μας με τον Μίλος Μπίκοβιτς και θα υπάρξει νέα ακρόαση για τον ρόλο».

HBO hit TV series the White Lotus drops actor Miloš Biković over Russia ties https://t.co/0mnUmFFB9U — Guardian news (@guardiannews) February 3, 2024

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται γιατί ελήφθη η απόφαση, ωστόσο υπήρξαν πρόσφατες κατηγορίες εναντίον του ηθοποιού από το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας στο X/Twitter στις 24 Ιανουαρίου αναφερόταν: «Ο Μίλος Μπίκοβιτς, Σέρβος ηθοποιός, ο οποίος υποστηρίζει τη Ρωσία από την έναρξη της εισβολής πλήρους κλίμακας, θα πρωταγωνιστήσει τώρα στην 3η σεζόν του HBO The White Lotus. @HBO, είναι σωστό να συνεργάζεστε με ένα πρόσωπο, το οποίο υποστηρίζει τη γενοκτονία και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο;».

Αν και ο Μπίκοβιτς δεν έχει κάνει δημόσιες δηλώσεις υπέρ του πολέμου, δημοσίευσε στο Instagram σκέψεις του για σύγκρουση και τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, προκαλώντας κριτική από ορισμένους χρήστες ότι δεν καταδίκασε ρητά τη ρωσική εισβολή.

Στην ανάρτηση έγραψε: «Το χειρότερο από όλα είναι ότι ο πόλεμος και η αιματοχυσία εκατέρωθεν μας υπενθυμίζουν πόσο απέχει η ανθρωπότητα από τα ιδανικά της ενότητας και της αγάπης. Θεέ μου, σώσε τις ζωές όλων όσων κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή…».

Ο Μπίκοβιτς απάντησε στην απόφαση σε δήλωσή του στο Business Insider λέγοντας: «Σήμερα, μια στοχευμένη εκστρατεία έχει εξαπολυθεί εναντίον μου, φαινομενικά ως εξωτερικός ελιγμός για να επηρεάσει αποφάσεις που μπορούν να δημιουργήσουν ένα ανησυχητικό προηγούμενο, το οποίο ρίχνει σκιά στην ουσία της καλλιτεχνικής ελευθερίας».

«Το αποτέλεσμα ενός τέτοιου αφηγήματος είναι ο θρίαμβος του παραλογισμού και η ήττα της τέχνης» τόνισε.

«Μεγάλωσα σε μια κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα» πρόσθεσε ο ηθοποιός. «Σε ηλικία 11 ετών άντεξα μέρες και νύχτες σε καταφύγια ενώ η πατρίδα μου και η πόλη μου βομβαρδίζονταν. Και δεν θα μπορούσα ποτέ να ευχηθώ τέτοια καταστροφή σε κανέναν» επισήμανε.

Ο Μίλος Μπίκοβιτς είναι Σέρβος ηθοποιός και παραγωγός, απόφοιτος της Σχολής Δραματικών Τεχνών του Βελιγραδίου. Το 2020 ίδρυσε τη δική του εταιρεία παραγωγής Archangel Digital Studios.

Πρωταγωνίστησε στην ταινία «South Wind» αδιαμφισβήτητη επιτυχία, στην κορυφή του box office σύμφωνα με τη λίστα του Κέντρου Κινηματογράφου της Σερβίας και ρεκόρ θεατών (1 εκατομμύριο) στη χώρα. Ο γεννημένος στο Βελιγράδι ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει και σε ρωσικές ταινίες.

Το 2018, σε τελετή στο Κρεμλίνο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν τίμησε τον Μπίκοβιτς με το Μετάλλιο Πούσκιν σε ένδειξη αναγνώρισης της συμβολής του στην προώθηση του πολιτισμού της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.