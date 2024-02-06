Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

My Style Rocks: Η επόμενη μέρα έχει τη στρατηγική της - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 16.15 στον ΣΚΑΪ

My Style Rocks

Δεύτερη μέρα σήμερα χωρίς δοκιμασία για τις νέες διαγωνιζόμενες του My Style Rocks!

Κατά πόσο θα λειτουργήσει θετικά αυτό στα looks που θα παρουσιάσουν; Οι αστοχίες δε λείπουν και οι «άσσοι» κάνουν αισθητή την παρουσία τους!

Δείτε το trailer:

Η κριτική επιτροπή είναι έτοιμη να επιβραβεύσει με… «4» αλλά και να καθοδηγήσει με συμβουλές τις fashionistas να βρουν το στυλ που τις εκφράζει.

mystyle

Οι συζητήσεις για στρατηγικές βαθμολογίες έκαναν κιόλας το ντεμπούτο τους με τη Νικολίνα να βρίσκεται στο επίκεντρο.

mystyle

mystyle

mystyle

mystyle

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: My Style Rocks SkaitvGR ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark