My Style Rocks: Η επόμενη μέρα έχει τη στρατηγική της - Δείτε το trailer

Δεύτερη μέρα σήμερα χωρίς δοκιμασία για τις νέες διαγωνιζόμενες του My Style Rocks!

Κατά πόσο θα λειτουργήσει θετικά αυτό στα looks που θα παρουσιάσουν; Οι αστοχίες δε λείπουν και οι «άσσοι» κάνουν αισθητή την παρουσία τους!

Δείτε το trailer:

Η κριτική επιτροπή είναι έτοιμη να επιβραβεύσει με… «4» αλλά και να καθοδηγήσει με συμβουλές τις fashionistas να βρουν το στυλ που τις εκφράζει.

Οι συζητήσεις για στρατηγικές βαθμολογίες έκαναν κιόλας το ντεμπούτο τους με τη Νικολίνα να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Πηγή: skai.gr

