Παγιατάκη για Γαλανό: «Συναντήθηκε με τον καρκίνο 2 φορές. Οι τελευταίες μέρες ήταν δραματικές»

H επί 44 χρόνια στενή φίλη του Νίκου Γαλανού, Βίκυ Παγιατάκη, μίλησε στο Buongiorno και ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη από την απώλεια του φίλου της. Η αστρολόγος της εκπομπής που δεν πήγε σήμερα στο πλατό περιέγραψε τη μάχη που έδινε ο ηθοποιός με τον καρκίνο η οποία ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια όταν έγινε η πρώτη διάγνωση αλλά και την κατάσταση του τις τελευταίες μέρες.

«Είναι μια φιλία 44 ετών. Γνωριστήκαμε το 1981, η φιλία μας ήταν αδιατάραχτη. Ο Νίκος ήταν και τυχερός γιατί με τον καρκίνο συναντήθηκε δύο φορές. Είχαν συναντηθεί πριν από 15 χρόνια. Τυχαία πήγε να κάνει μια εξέταση και του είπε ένα παιδί που ήταν στο νοσοκομείο να κάνει και έναν υπέρηχο και έτσι ανακαλύψαμε την πρώτη φορά, ευτυχώς ήταν πολύ νωρίς. Τη δεύτερη φορά, από προτροπή δική μου, γιατί δεν ήθελε να πάμε στον γιατρό, του έλεγα "Νίκο κάτι βλέπω και με ανησυχεί". Ήταν λίγο πριν δεχτεί την πρόταση για να συμμετάσχει στη Γη της ελιάς. Τότε βγήκε το πρώτο αποτέλεσμα και δεν ήξερε τι να πει στον Αντρέα Γεωργίου, τον Κούλλη Νικολάου και τη Βάνα Δημητρίου. Και του είπα να τους μιλήσει. Πραγματικά το έκανε και προς τιμήν του είπαν "θα είμαστε μαζί σου, θα συμμετάσχεις στο σίριαλ" και ο Νίκος έπαιζε και έκανε θεραπείες. Απλώς οι δύο τελευταίοι μήνες ήταν πάρα πολύ δύσκολοι και τώρα οι τελευταίες μέρες ήταν πραγματικά δραματικές. Ο Νίκος ήταν πάντα αεικίνητος. Πριν από 4 μέρες έκανε μια μικροεπέμβαση γιατί έπρεπε να αφαιρεθούν υγρά και σηκώθηκε και έφυγε από το νοσοκομείο με έναν καθετήρα ενώ δεν έπρεπε. Δεν ήθελε και κάποιον πολύ κοντά. Εμείς μιλούσαμε κάθε βράδυ δυο ώρες και τον αποκαλούσα με το όνομα που του είχε δώσει ο Δαλάι Λάμα. Κυριακή βράδυ μιλήσαμε, ήταν τόσο καταπονημένος που η φωνή του έβγαινε πολύ δύσκολα. Πάντα πίστευε ότι θα το νικούσε» είπε.

Ο σκηνοθέτης της Γης της ελιάς, Αντρέας Γεωργίου, δήλωσε ότι αισθάνεται άβολα να μιλήσει για το πρόβλημα υγείας του Νίκου Γαλανού.

«Από την αρχή της συνεργασίας μας ξέραμε ότι υπα΄ρχει ένα θεματάκι και επιδεινώθηκε στην πορεία και έπρεπε να προσαρμόσουμε τις υποχρεώσεις του Νίκου σε σχέση με τις απαιτήσεις που είχε το θέμα που αντιμετώπιζε. Μου έκανε εντύπωση η αξιοπρέπεια που είχε αυτός ο άνθρωπος. Η αγωνία του ήταν να μην μαθευτεί ίσως για να μην τον λυπούνται. Ήταν στρατιώτης στα γυρίσματα και η αγωνία του ήταν να μην μας κρεμάσει. Γι' αυτό και τον τελευταίο χρόνο αποχώρησε και το είχε νιώσει ότι δεν πάει καλά. Ελπίζαμε να επιστρέψει. Ήθελε πα΄ρα πολύ, περιμέναμε κάποια αποτελέσματα για να δούμε αν θα μπορούσε να μπει στο τέλος αυτής της σεζόν για να συνεχίσει στην 5η. Ήταν αισιόδοξος, πίστευε ότι θα το ξεπεράσει. Είχε πολλή δύναμη ο Νίκος. Δεν το πιστεύω ότι έγινε έτσι. Ίσως είναι και ο τρόπος που ήθελε να φύγει. Δεν ήθελε να φύγει σε ένα νοσοκομείο. Αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι η αξιοπρέπεια που τον χαρακτήριζε.

