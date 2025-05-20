Νίκος Γαλανός: Ο συγκινητικός τρόπος που αποχαιρέτησε το Μega και οι πρωταγωνιστές της Γης της ελιάς τον «Ισίδωρο Βρεττάκο»

Σκόρπισε μεγάλη θλίψη η είδηση του θανάτου του Νίκου Γαλανού καθώς ο ηθοποιός είχε επιλέξει τον τελευταίο χρόνο να δίνει αθόρυβα τη δική του μάχη με τον καρκίνο.

Τα τελευταία 4 χρόνια, ο Νίκος Γαλανός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο «πατριάρχης» Ισίδωρος Βρεττάκος στη Γη της ελιάς όταν ξαφνικά τέτοια εποχή περίπου διέκοψε τα γυρίσματα και ζήτησε να αποδεσμευτεί... αθόρυβα.

Το σεναριακό κενό ήταν μεγάλο. Όλη η σειρά έπρεπε να απροσαρμοστεί και μάλιστα όχι στην εκδοχή ότι ο Νίκος Γαλανός δεν θα ξαναγυρίσει αλλά ότι θα φροντίσει την υγεία του και θα επιστρέψει ως ο κραταιός Ισίδωρος Βρεττάκος. Έτσι κάποιοι απήγαγαν το πατριάρχη και προοδευτικά -καθώς φάνηκε πια ότι ο ηθοποιός δεν θα επιστρέψει- η οικογένειά του μάθαινε ότι εξαφανίστηκε και ότι είναι τελικά νεκρός.

Από τότε άρχισαν να φουντώνουν οι φήμες ότι κάτι δεν πάει καλά με την υγεία του, όμως υπήρξε τεράστια διακριτικότητα και από το κανάλι και από τους συντελεστές της σειράς, ακριβώς όπως το ήθελε.

Πηγή: womenonly

