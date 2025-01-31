Βασίλης Χαλακατεβάκης: Μίλησε για την πατρότητα σε ώριμη ηλικία και αυτή είναι η συμβουλή που δίνει στους νεότερους

Ο Βασίλης Χαλακατεβάκης, ο επικός διαχειριστής της πολυκατοικίας των Απαράδεκτων, είναι γνωστό ότι έγινε πατέρας σε προχωρημένη ηλικία. Ο ίδιος «λιώνει» για την κόρη του και δεν το κρύβει.

Μίλησε όμως την πατρότητα και τι συμβουλεύει τους άλλους στην εκπομπή Καλύτερα αργά του Action 24.

«Αν είχα ξεκινήσει να κάνω παιδιά όταν έπρεπε σίγουρα θα είχα κάνει 2-3. Να ξεκινήσουν νωρίς οι άνθρωποι γιατί θα το βρουν μπροστά τους. Εγώ είχα ξεκινήσει αλλά για κάποιον λόγο δεν έγινε. Αν είναι στο παρά κάτι, άστο να γίνει, τα έχουμε ανάγκη τα παιδιά».

«Αποφάσισα να παντρευτώ και να κάνω οικογένεια ώριμος. Αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί έχει "δέσει το γλυκό" και πάει καλά αυτό το πράγμα όλο. Οπότε, από τη στιγμή που είμαι ευτυχισμένος και ευχαριστημένος, νομίζω ότι είναι ωραίο. Καλό όμως είναι να κάνουμε νωρίς παιδιά. Δεν σημαίνει ότι το δικό μου παράδειγμα είναι και παράδειγμα για όλο τον κόσμο, απλώς δεν έχω μετανιώσει γι’ αυτό, γιατί ήταν ένα δώρο που ήρθε έστω και σε αυτή την ηλικία. Το απολαμβάνω κάθε μέρα όλο και περισσότερο», ανέφερε.

«Το εγγόνι του αδελφού μου είναι ένα χρόνο μεγαλύτερο από το παιδί μου και τα βγάζουμε μαζί βόλτα» είπε.

«Υπάρχει ένας καινούργιος έρωτας που δεν τελειώνει ποτέ και κάθε μέρα μεγαλώνει» είπε για την κόρη του. «Κάθε μέρα που ξυπνάω κάτι καινούργιο θα ακούσω που με γεμίζει αισιοδοξία. Είναι διαφορετικός αυτός ο έρωτας. Αλλάζει τις ισορροπίες στο ζευγάρι προς το καλύτερο. Ίσως, είναι λίγο πιο εύκολα από άλλους το ότι είμαστε συνειδητοποιημένοι. Κάθε μέρα προσπαθώ να δώσω όσο γίνεται περισσότερα πράγματα και τα παίρνω απλόχερα πίσω» ανέφερε.

