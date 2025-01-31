Τζόαν Κόλινς: Θα υποδυθεί τη Γουάλις Σίμπσον

Η Τζόαν Κόλινς (Joan Collins) ετοιμάζεται να καθηλώσει τη μεγάλη οθόνη ως Γουάλις Σίμπσον (Wallis Simpson) την αινιγματική γυναίκα που έκλεψε την καρδιά ενός βασιλιά.



Η νέα βιογραφική ταινία, που προς το παρόν φέρει τον τίτλο «The Bitter End» (και προηγουμένως ήταν γνωστή ως «In Bed with the Duchess»), θα εστιάσει στις τελευταίες ημέρες της ζωής της στο Παρίσι.



Η απόφαση του Βρετανού βασιλιά Εδουάρδου Η' να παντρευτεί την Σίμπσον, μια γυναίκα δύο φορές διαζευγμένη, πυροδότησε συνταγματική κρίση που οδήγησε στην παραίτησή του από τον θρόνο. Έτσι, ο νεότερος αδελφός του, Γεώργιος ΣΤ', ανέλαβε τα βασιλικά καθήκοντα, ο παππούς του σημερινού βασιλιά Καρόλου Γ'.

Πηγή: skai.gr

