Σε μια ιδιαιτέρως εκρηκτική ανάρτηση προχώρησε ο συνθέτης Μάνος Ψαλτάκης, ο οποίος, σύμφωνα με δικαστική απόφαση είναι επίσης συνθέτης του «My number one», με αφορμή την αναπαραγωγή του τραγουδιού που έφερε το βραβείο στη χώρα μας, χθες κατά τη διάρκεια του Εθνικού Τελικού για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision αλλά και τα επαινετικά σχόλια του Σάκη Ρουβά στην Έλενα Παπαρίζου.

Μάλιστα διαμήνυσε πως εάν συνεχιστεί το να μη γίνεται αναφορά στο όνομά του ως συνθέτη του κομματιού, θα απαγορεύσει στην Έλενα Παπαρίζου να το τραγουδά.

«Σάκη Ρουβά όταν θα λες my number one θα λες Μάνος Ψαλτάκης και όχι Παπαρίζου, το ίδιο και αυτή διότι αν ξαναγίνει αυτό, σας δίνω τον λόγο μου θα της απαγορέψω να ξανατραγουδήσει το δικό μου τραγούδι, αυτό να το θυμάστε και Παπαρίζου και ΕΡΤ και όποιος με ξαναπροσβάλλει μη λέγοντας το όνομά μου», έγραψε ο συνθέτης.

