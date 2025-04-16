Η Κέρκυρα, για 2η μέρα, φιλοξενεί το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής, σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 16 Απριλίου στις 14.45, βγαίνουν ζωντανά από το πανέμορφο, κοσμοπολίτικο αλλά και γεμάτο χρώμα, μουσική και ευωδιές νησί των Ιονίων.

Η Κέρκυρα φημίζεται για τη μουσική της παιδεία και η Φιλαρμονική είναι ο θεματοφύλακάς της. Στον «Μάντζαρο», μαθητές, φοιτητές, επαγγελματίες και συνταξιούχοι - όλοι μπαίνουν στον ίδιο κόσμο, αυτόν της μουσικής και γίνονται ένα.

Φλαμίνγκο στην Κέρκυρα; Βεβαίως. Στη Λίμνη Κορρισίων, τα εξωτικά πουλιά έχουν βρει ένα φιλόξενο ενδιαίτημα. Η εικόνα που παρουσιάζουν όταν συγκεντρώνονται όλα μαζί γεμίζει την οθόνη με χρώμα.

Τα Διαπόντια Νησιά είναι τα διαμάντια του Ιονίου. Δίχως λάμψη το χειμώνα, παρά την ομορφιά τους, με λίγους κατοίκους, κυρίως ηλικιωμένους που στερούνται βασικών υπηρεσιών: το νερό, έναν μόνιμο γιατρό, ένα λειτουργικό οδικό δίκτυο. Εν πλω προς την Ερείκουσα και στο ίδιο το νησί, η έκκληση που απευθύνουν οι ντόπιοι συγκινεί.

Στη Μεσογγή Κέρκυρας, ο εφιάλτης από τις πλημμύρες του 2021 είναι ακόμα νωπός, οι καταστροφές αποτυπωμένες στη φύση, σε σπίτια και επιχειρήσεις, και οι αποζημιώσεις ακόμα ζητούμενο. Εξαιτίας της έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων, ο ποταμός που διασχίζει τον οικισμό αντιμετωπίζεται από τους κατοίκους ως απειλή.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.