Η Ιωάννα Παρούση αποχαιρέτισε τον «Μονομάχο» με 26.496 ευρώ

Ένα συγκλονιστικό επεισόδιο, με την αγωνία να χτυπά κόκκινο και ένα εκπληκτικό φινάλε παρακολουθήσαμε σήμερα στον «Μονομάχο» με τον Χρήστο Φερεντίνο.

Η Ιωάννα Παρούση που μετακόμισε στην Αθήνα πριν από 1 χρόνο για χάρη του έρωτα, ήρθε στον ΜΟΝΟΜΑΧΟ αποφασισμένη να κερδίσει και τους 100 αντιπάλους της. Ακόμα και τον σύντροφο της Κωνσταντίνο, που βρίσκεται ανάμεσα τους. Η Ιωάννα, αφού χρησιμοποίησε όλες τις βοήθειες, έδωσε σκληρή μάχη μέχρι να φτάσει κοντά στο στόχο της και μετά από ένα συγκλονιστικό τετ α τετ με τον Διονύση Βλάχο στέφθηκε η μεγάλη νικήτρια της μονομαχίας κερδίζοντας 22.856 ευρώ ενώ έφυγε από τον ΜΟΝΟΜΑΧΟ με συνολικά κέρδη 26.496 ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί μέχρι σήμερα στο παιχνίδι!

