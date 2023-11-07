Με χορευτική διάθεση και «YMCA» ξεκίνησε το σημερινό Gala στο οποίο συμμετείχαν σε ρόλο guest, παίκτριες της προηγούμενης σεζόν!

Η Κατερίνα Καραβάτου ανακοίνωσε την οριστική αποχώρηση της Χριστίνας Μπίτα από τον διαγωνισμό και στη συνέχεια το πλατό κατακλύστηκε από τις λαμπερές εμφανίσεις των fashionistas. Η κάθε διαγωνιζόμενη επιμελήθηκε το δικό της look αλλά και της guest εμφάνισης, με θέμα, Disco!

Η Γεωργία ανέλαβε το look της Τζωρτζίνας Μωραΐτη για να πάνε μαζί στην έναρξη του Καρναβαλιού στην Πάτρα αποσπώντας ποικίλα σχόλια ενώ εκ του αποτελέσματος το look που δημιούργησε για τη Τζωρτζίνα θεωρήθηκε καλύτερο από εκείνο που ετοίμασε για την ίδια.

Η Μορτασία έπρεπε να επιμεληθεί την εμφάνιση της Χριστιάννας Κατσιέρη για party με θέμα την Grace Jones.

Η Διονυσία δούλεψε πάνω στο look της Νικόλ Δεσποτοπούλου για να παραβρεθούν μαζί σε θεματικό event εταιρίας.

Η Ελεάνα έπρεπε να δημιουργήσει έχοντας ως μοντέλο της τη Σελένη Φωτιάδη η οποία σχολίασε με χιούμορ: «Μπορώ να λέω πλέον ό,τι έχω στιλίστα!» αναφερόμενη στην Ελεάνα.

Η Αμάντα επιμελήθηκε το styling της Ρέινας Βενέτη για ένα θεματικό πάρτι δισκογραφικής εταιρίας. Η Χριστιάννα πήγε σε πάρτι με την Ίριδα Παπουτσή στην επιστροφή όμως έπρεπε να βγάλουν το σκύλο βόλτα και αυτό έκαναν!

Η Απολλεών έπρεπε να δημιουργήσει επάνω στο outfit της περσινής νικήτριας Όλγας Κοτλιδά με την οποία είναι φίλες από τη Θεσσαλονίκη.

Η Ντένη ανέλαβε το look της Μέλντας Σαΐνη για να πάνε μαζί σε casting για… χορεύτριες disco. Αυτό όμως που σχολιάστηκε περισσότερο ήταν η συμπεριφορά της Μέλντας στα backstage και το κατά πόσο ακολούθησε τις οδηγίες της Ντένης. Και ενώ το look της Μέλντας δεν θεωρήθηκε επιτυχημένο, για το δικό της outfit άκουσε τα καλύτερα σχόλια.

Η Βασιλειάννα ανέλαβε το outfit της Ειρήνης Καζάκη για να εγκαινιάσουν τη δική τους Disco στο Μανχάταν και σύντομα το πλατό πήρε φωτιά!

Στην υψηλότερη θέση της κατάταξης βρέθηκε η Αμάντα Μανωλάκου για δεύτερη φορά στην φετινή συμμετοχή της!

Στις χαμηλότερες θέσεις βρέθηκαν η Μορτασία, η Διονυσία και η Χριστιάννα και αναδείχθηκαν υποψήφιες προς αποχώρηση. Οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες κλήθηκαν να ψηφίσουν ποια θέλουν να παραμείνει, με τη διαδικασία να οδηγείται σε ισοψηφία.

Τελικά, ο Στέλιος Κουδουνάρης ανακοίνωσε την απόφαση της κριτικής επιτροπής να είναι η Διονυσία εκείνη που θα συνεχίσει στον διαγωνισμό.

Στη συνέχεια οι κριτές έδωσαν την ψήφο τους στη διαγωνιζόμενη που ήθελαν να παραμείνει με τον Στέλιο Κουδουνάρη να στηρίζει την Χριστιάννα, η Σοφία Χατζηπαντελή και ο Δημήτρης Σκουλός ψήφισαν τη Μορτασία και έτσι από τον διαγωνισμό αποχώρησε η Χριστιάννα Κοντού.

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 14.50



Πηγή: skai.gr

