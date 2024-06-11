Το Subset Festival στο Ωδείο Αθηνών

Το Subset Festival, η πολυπρισματική μουσική πλατφόρμα που εγκαινιάστηκε πέρυσι σε συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Ωδείο Αθηνών, επανέρχεται ανανεωμένη εστιάζοντας πάντα στον διάλογο της σύγχρονης μουσικής με τα νέα μέσα. Στους φιλόξενους χώρους του ανακαινισμένου Ωδείου Αθηνών, από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε μουσικά σχήματα και σολίστες καταξιωμένους και ανερχόμενους, Έλληνες και ξένους, οπτικές και ηχητικές εγκαταστάσεις και περφόρμανς αλλά και workshops ανοιχτά στο κοινό.

Τρίτη 11/6, στις 20:30 – Άντης Σκορδής «β»: Το «β», μια ανάθεση του Subset στον Κύπριο συνθέτη σύγχρονης μουσικής Άντη Σκορδή, είναι μια διαθεματική περφόρμανς τεσσάρων μουσικών, ενός conductor/electronics και ενός VJ σε ζωντανή δημιουργία. Ο συνθέτης συνεργάζεται με τη Έλια Καλογιάννη για τη ζωντανή video performance που δημιουργεί τον εικαστικό χώρο του έργου. Τρίτη 11/6, στις 22:00 – Ov Off Ensemble, Nefeli Stamatogiannopoulou – Giorgos Poulios: Επιστρέφοντας σε παλαιότερο έργο της, η συνθέτρια Νεφέλη Σταματογιαννοπούλου προτείνει, ειδικά για τo Subset, το άϊζο, the bird. II, ένα μουσικό πείραμα γραμμένο για οκτώ ηχεία, ηχογραφημένο υλικό,visuals, φλάουτο, birbyne, κρουστά, rhodes piano, φωνές, κοντραμπάσο και μαέστρο. Ο Γιώργος Πούλιος, εμπνευσμένος από τις συνεργασίες του στον χώρο του Θεάτρου και του Χορού, ο αυτοδίδακτος συνθέτης και μουσικός προτείνει στο πλαίσιο του Subset μια συναυλία-περφόρμανς. Επί σκηνής, ανάμεσα σε μια ραπτομηχανή και μια πρέσα ατμού επιχειρεί μια αναδρομή στις αρχικές μουσικές αναφορές του και εκφράζει την ομορφιά στον συνδυασμό ετερόκλητων στοιχείων.

Εισιτήρια: Από 5€. Προπώληση: more.com & aefestival.gr

Ωδείο Αθηνών, Βασ. Γεωργίου B 17-19, Αθήνα

45 Χρόνια «Φλου» στην Τεχνόπολη

Την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024, στην Τεχνόπολη, θα πραγματοποιηθεί ένα αφιέρωμα στον εμβληματικότερο δίσκο της ελληνικής ροκ και ένα οδοιπορικό στα τραγούδια του Παύλου Σιδηρόπουλου από το συγκρότημα των Σπυριδούλα. Τον Μαΐο του 1979 κυκλοφορεί ο Φλου και επιτέλους ο ελληνικός στίχος μπορεί να σταθεί ισάξια με τον ξένο σε ροκ φόρμες. Πολλοί νέοι καλλιτέχνες βρίσκουν τον δικό τους μουσικό ήρωα στα τραγούδια του Παύλου. Ο δρόμος για τα μεγάλα ακροατήρια είχε πλέον ανοίξει. Στην βραδιά συμμετέχουν οι Σπυριδούλα και ο Λεωνίδας Μπαλάφας, που επιλέχτηκε από τους ίδιους και την οικογένεια του Παύλου Σιδηρόπουλου για να τραγουδήσει τον Φλου. Μαζί τους οι Βήτα Πεις, Βιολέτα Ίκαρη, Ιουλία Καραπατάκη, Γρηγόρης Κλιούμης και Θεοδοσία Τσάτσου.

Τρίτη 11/6, 21:00

Εισιτήριο: 15€. Προπώληση: more.com

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι. Τηλέφωνο: 21 3010 9300

«Άτιτλον», της Αντωνίας Οικονόμου στο Σύγχρονο Θέατρο

Μετά τις πρώτες sold out παραστάσεις, το χοροθεατρικό έργο «Άτιτλον» της Αντωνίας Οικονόμου θα παρουσιαστεί για έναν δεύτερο κύκλο παραστάσεων στις 11, 12 και 13 Ιουνίου 2024, στο Σύγχρονο Θέατρο. Ένα αόρατο χέρι ζωγραφίζει και τα φαντάσματα του δημιουργού παίρνουν σάρκα και οστά. Σε έναν στοιχειωμένο τόπο σύγκρουσης, παραμένει ένας απλός θεατής. Ο πίνακας που σταδιακά εμφανίζεται σε τρισδιάστατη μορφή, απαθανατίζεται μέσα σε ένα λευκό καμβά. Οι διαστρεβλωμένες φιγούρες που γεννιούνται αφήνουν πίσω τα ίχνη και το αποτυπωμα της διαδρομής τους τεκμηριόντας στο χώρο του καμβά μια ιστορία που οδεύει από την αρχή προς το τέλος της. Σαν ένα ακατανόητο χάος που, όπως η ίδια η φύση, δημιουργεί τάξη.

Παίζουν: Ξένια Σταθούλη, Παύλος Λυκούδης, Νίκος Τσόλης, Ορέστης Αλεξιάδης κ.ά.

Παραστάσεις: 11/6, 12/6 και 13/6, στις 21:30

Εισιτήρια: 12€ Γενική Είσοδος, 10€ Μειωμένο. Προπώληση: ticketservices.gr

Σύγχρονο Θέατρο, Ευμολπιδών 45, Αθήνα. Τηλ: 2103464380

Stefanidou Tsoukala Gallery: Το παρόν και το παρελθόν της Αθήνας μέσα από τον φακό του Βρετανού φωτογράφου Nikolai von Bismarck

Μία συναρπαστική εξερεύνηση της Αθήνας που φέρνει στο προσκήνιο το παρελθόν και το παρόν της πρωτεύουσας μέσα από καινοτόμες φωτογραφικές τεχνικές, παρουσιάζει ο διεθνούς φήμης βρετανός φωτογράφος Nikolai von Bismarck στα εγκαίνια της νέας του έκθεσης με τίτλο «Αθήνα: Το Ζωντανό Παρελθόν», στις 11 Ιουνίου στη γκαλερί Stefanidou Tsoukala. Ένα ταξίδι μέσα από τους διαφορετικούς σταθμούς της ιστορίας της Αθήνας, καθοδηγούμενο από το μεταφορικό νήμα της Αριάδνης, που συνδέει την αρχαία Ελλάδα με τη σημερινή ζωντανή μητρόπολη. Μέσα από το φωτογραφικό στυλ του Nikolai von Bismarck, ο οποίος «παίζει» με την υφή και το χρώμα για να δημιουργήσει διαχρονικές εικόνες, αναδεικνύεται το ιστορικό βάθος της Αθήνας αλλά και η συνεχής εξέλιξη και δυναμική ενέργεια που χαρακτηρίζει την πόλη.

Διάρκεια Έκθεσης: Από τις 11 Ιουνίου έως τις 12 Σεπτεμβρίου

Ωράριο: Τρίτη/Τετάρτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 10:00 – 18:00, Σάββατο: 10:00 – 15:30

Stefanidou Tsoukala Gallery, Λεωφ. Κηφισίας 136, Αθήνα. Τηλέφωνο: 2106141407

