Με το δεξί ξεκίνησε ακόμα μια εβδομάδα για τους Μπλε. Η ομάδα ανταπεξήλθε καλύτερα στις απαιτήσεις του αγώνα και κατάφερε να είναι αυτή που θα πήγαινε στο συμβούλιο σε ρόλο θεατή.

Όλα στραβά ξεκίνησαν για τους Κόκκινους με Γκιουλέκα, Δαλάκα αλλά και Ατακάν να μην μπορούν να βρουν πόντους, και το σκορ να γίνεται πολύ γρήγοροα 7-1 υπέρ των Μπλε. Στο σημείο αυτό η ομάδα βρήκε το κουράγιο να βγάλει αντίδραση.

Με ένα κόκκινο σερί 5-2 ο αγώνας απέκτησε ξανά ενδιαφέρον. Όμως ένας συνήθως «κόκκινος» Τούρκος, που στον τελευταίο αγώνα επιλέχθηκε από τους Μπλε, έμελλε να είναι αυτός που θα φρενάρει τα όνειρα της κόκκινης παρέας για ανατροπή. Ο λόγος για τον Χίλμι.

Τον τελευταίο πόντο έφερε ο Φάνης Μπολέτσης, νικώντας τον Χριστόφορο Ταξίδη.

Το πολύ καλό ξεκίνημα έφερε μπροστά για Φάνη και Ντάνιελ την ονειρική για τους Μπλε κατάσταση, να έχουν κερδίσει μέχρι την αποχώρηση όλες τις ασυλίες, και να μην κινδυνεύσει κανείς από αυτούς.

Στο συμβούλιο που ακολούθησε δεν σημειώθηκε κάποια έκπληξη, καθώς ο Χριστόφορος Ταξίδης ψηφίστηκε για ακόμη μια φορά ως πρώτος μονομάχος.

Πηγή: skai.gr

