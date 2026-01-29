Η φοιτητική ζωή στα Ιωάννινα... στα καλύτερά της

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Από ένα απόγευμα για μπιλιάρδο, μέχρι μια βραδιά σε σπίτι με επιτραπέζια παιχνίδια, η φοιτητική παρέα βρίσκει τρόπους να χαλαρώνει και να ξεφεύγει από τις υποχρεώσεις των μαθημάτων. Η διασκέδαση δεν χρειάζεται πάντα μεγάλα έξοδα

Στιγμές απλές, αλλά ουσιαστικές, που χτίζουν φιλίες και δημιουργούν δεσμούς

Στα Ιωάννινα, η φοιτητική ζωή κινείται μακριά από τη βιτρίνα και κοντά στην καθημερινότητα. Με την κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, ακολουθήσαμε φοιτητές και μάθαμε πως περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους, καταγράφοντας μικρές στιγμές που συνθέτουν τη ζωή τους στην πόλη.

Από ένα απόγευμα για μπιλιάρδο, μέχρι μια βραδιά σε σπίτι με επιτραπέζια παιχνίδια, η φοιτητική παρέα βρίσκει τρόπους να χαλαρώνει και να ξεφεύγει από τις υποχρεώσεις των μαθημάτων. Η διασκέδαση δεν χρειάζεται πάντα μεγάλα έξοδα. Στιγμές απλές, αλλά ουσιαστικές, που χτίζουν φιλίες και δημιουργούν δεσμούς.

Το ρεπορτάζ μας συνεχίζεται στο στέκι τους, εκεί όπου καταλήγουν συχνά για καφέ, συζητήσεις και χαλαρές εξόδους, ανταλλάσσοντας σκέψεις για τις σπουδές, το μέλλον και την καθημερινότητα στα Ιωάννινα.

