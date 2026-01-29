

Το «The Floor» έρχεται αυτή την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με το τρίτο, νέο επεισόδιο και υπόσχεται δυνατές μονομαχίες γνώσεων, ένταση και ανατροπές για την επικράτηση παλαιών και την ανάδειξη νέων κυρίαρχων.

Ο Δημήτρης Π. κατέχοντας 5 τετράγωνα και τα 2.000 ευρώ του προηγούμενου επεισοδίου, ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους 80 παίκτες. Σε απόσταση αναπνοής, τον ακολουθεί ο Νικόλας με 4 τετράγωνα και το πολύτιμο «Χρυσό Τετράγωνο», ενώ η Κωνσταντίνα, ο MC Τόλης, ο Τάκης και ο Στέλιος -με 3 τετράγωνα ο καθένας– ολοκληρώνουν την εξάδα των δυνατών παικτών. Ο Γιάννης Μ., ως τελευταίος νικητής, καλείται να ανακοινώσει στον Γιώργο Λιανό την απόφαση του: Θα προκαλέσει κάποια νέα αναμέτρηση ή θα επιστρέψει στην ασφάλεια του «The Floor»;

Η διαδικασία της τυχαίας επιλογής ξεκινά και αυτή φωτίζει το τετράγωνο μιας παίκτριας, η οποία δείχνει να «πεινάει» για τη νίκη. Στη συνέχεια, κάποιοι άλλοι παίκτες/ παίκτριες καλούνται να μονομαχήσουν σε νέες, απίθανες κατηγορίες, αλλά προχωρούν με μικρές κινήσεις. Πίσω από αυτές, όμως, κρύβονται μεγάλες στρατηγικές που θα τους οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στον τελικό, διεκδικώντας τα 2.000 ευρώ του επεισοδίου!



Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.



#TheFloorGR

#SkaitvGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.