Xωρίς Ντιμπάλα η Ρόμα κόντρα στον Παναθηναϊκό

Στην τελική της ευθεία έχει μπει πλέον η αντίστροφη μέτρηση για την αποψινή σπουδαία αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Εuropa League.

Οι «τζαλορόσι» ωστόσο, αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα τραυματισμών, ένα εκ των οποίων είναι και αυτό του Πάουλο Ντιμπάλα! Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός, είχε χτυπήσει στο γόνατο στο κυριακάτικο ντέρμπι με τη Μίλαν για τη Serie A, ωστόσο ταξίδεψε κανονικά στην Αθήνα προκειμένου να σφίξει τα δόντια και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Παρόλα αυτά, ο Ντιμπάλα, αισθανόταν πόνους το πρωί της Πέμπτης (29/1) και μετά από ιατρικό έλεγχο του σταφ της Ρόμα, προτιμήθηκε να μείνει προληπτικά εκτός από το αποψινό ματς και να υποβληθεί αύριο σε περαιτέρω εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματός του.

