Προκλητικά διλήμματα τα Σαββατόβραδα, με το πιο ταιριαστό τηλεοπτικό δίδυμο! Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος είναι έτοιμοι να μας υποδεχτούν και αυτό το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, για την πιο viral τηλεοπτική εμπειρία!

Με τα downloads να ξεπερνούν πλέον τις 51.000, το τηλεοπτικό κοινό δηλώνει έτοιμο να συμμετάσχει στο μοναδικό ζωντανό και διαδραστικό τηλεπαιχνίδι-σόου της ελληνικής τηλεόρασης!

«Προτιμάτε το sex… με ανοιχτά φώτα ή σε πλήρες σκοτάδι;

Συμφωνείτε με την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών; Ναι /Όχι / Ή η απαγόρευση θα έπρεπε να αποτελεί απόφαση του γονέα;

Ποιο ζευγάρι πιστεύετε πως δεν θα χωρίσει ποτέ; Βανδή-Μπισμπίκης /Στεφανίδου-Ευαγγελάτος/Μπόμπα-Τανιμανίδης/Κασσελάκης-Μακμπέθ;

Τα καυτά ερωτήματα είναι πολλά, τα διλήμματα… ζόρικα και όλες οι απαντήσεις μπορούν να θεωρηθούν σωστές! Κατεβάστε κι εσείς την εφαρμογή ielladapsifizei, κάντε εγγραφή, μπείτε στο παιχνίδι και κερδίστε!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΖΕΙ

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 21.00 ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

