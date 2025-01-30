Oι συμπρωταγωνιστές και θρύλοι των ρομαντικών κομεντί, Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ, έσμιξαν ξανά για ένα διαφημιστικό σποτ που θα προβληθεί κατά τη διάρκεια του Super Bowl LIX στις 9 Φεβρουαρίου.

Η διαφήμιση για διάσημη μαγιονέζα διάρκειας 30 δευτερολέπτων δείχνει τους δύο ηθοποιούς στο παλιό τους στέκι, το Katz's Delicatessen στο Lower East Side του Μανχάταν, εκεί όπου γυρίστηκε πριν από 36 χρόνια η θρυλική σκηνή του οργασμού για την ταινία «When Harry Met Sally».

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μας άφησαν να ξαναμπούμε εδώ μέσα», λέει ο Κρίσταλ στο σποτ, με τη Ράιαν να απαντά: «Γιατί; Κανείς δεν το θυμάται αυτό».

Κατά τη διάρκεια της σκηνής, η σταρ φαίνεται να είναι δυσαρεστημένη με το σάντουιτς της, μέχρι που βάζει μια γερή δόση μαγιονέζας. Και αυτό είναι προφανώς αρκετό για να την κάνει να επαναλάβει τη διάσημη σκηνή.

«Τι συμβαίνει; Ωχ, πάλι τα ίδια», σχολιάζει ο Κρίσταλ, καθώς εκείνη αρχίζει να χτυπά το τραπέζι. «Αυτό είναι αληθινό», αναφέρει στην συνέχεια, με χιούμορ, με τη Ράιαν να συμφωνεί: «Αυτό ναι, είναι σάντουιτς».

Η σκηνή τελειώνει με την εμφάνιση της Σίντνεϊ Σουίνι σε ένα διπλανό τραπέζι που λέει στον σερβιτόρο: «Θα πάρω ό,τι κι αυτή».

Ο σκηνοθέτης του σποτ, το οποίο γυρίστηκε τον Δεκέμβριο, Τζέικ Σιμάνσκι, αποκάλυψε μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

«Και οι δύο είπαν ότι δεν είχαν ξαναμπεί στο Katz's από τότε που γύρισαν τη σκηνή και έτσι καταφέραμε να είμαστε εκεί τη στιγμή που μπήκαν και οι δύο στο πλατό».

Και πρόσθεσε: «Είχαν επίσης να δουν ο ένας τον άλλον δύο χρόνια. Έτσι, τους είδαμε να μπαίνουν ξανά σε αυτό το μέρος και οι αναμνήσεις να πλημμυρίζουν και να αρχίζουν να θυμούνται και να μοιράζονται ιστορίες για το πώς ήταν το γύρισμα εκείνη την ημέρα».

Ωστόσο, η πίεση ήταν μεγάλη για τον ίδιο, τους ηθοποιούς και το συνεργείο. «Δεν θες να το χαλάσεις», σχολίασε ο σκηνοθέτης, υπογραμμίζοντας ότι γύρισαν τη σκηνή με τον ίδιο φακό που χρησιμοποίησε ο Ρομπ Ρέινερ στην ταινία.

Πηγή: skai.gr

