Οι μαγευτικές Πρέσπες γίνονται το στούντιο του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα, Πέμπτη 30 Ιανουαρίου, στις 14.45. Η Ευλαμπία Ρέβη, ο Γιώργος Κουρδής και η κάμερα της εκπομπής μας ταξιδεύουν σ’ αυτό το πανέμορφο τοπίο και μαζί τους γνωρίζουμε καλύτερα την περιοχή και τους κατοίκους της.

Στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών, τον τόπο με τη μεγαλύτερη ποικιλία αργυροπελεκάνων στον κόσμο, γνωρίζουμε ντόπιους και εσωτερικούς μετανάστες που μας μιλούν για όσα ζουν κάθε μέρα και μας περιγράφουν τον «παράδεισό» τους. Με καγιάκ φθάνουμε στο νησί του Αγίου Αχιλλείου με τους 20 μόνιμους κατοίκους, που βγάζει ψαράδες από κούνια και μαθαίνουμε θρύλους της περιοχής.

Παρέα με τον νεότερο Γιάγκο από τον ομώνυμο φούρνο που μετρά 25 χρόνια ζωής, πάμε στα χωριά των Πρεσπών να μοιράσουμε ψωμί. «Δεν είναι μόνο το ψωμί αλλά και να ανταλλάξουν μια κουβέντα οι ηλικιωμένοι, που είναι μόνοι τους», μας λέει ο Μιχάλης.

Για το δικό του, πανέμορφο Νυμφαίο μας μιλά ο πατήρ Ιωάννης Ζέζιος, που κατοικεί στο προγονικό του σπίτι, ένα αρχοντικό του 1849 μαζί με την πρεσβυτέρα. Εκεί κοντά και η έδρα του «Αρκτούρου» που δίνει ζωή και δουλειά στον τόπο.

Την καλλιέργεια των φασολιών από πάππου προς πάππου συνεχίζουν δύο νέα παιδιά, αδέλφια, που μας δείχνουν πώς παράγεται ο ξακουστός καρπός των Πρεσπών και καλούν και άλλους νέους να επιστρέψουν στην επαρχία και στον πρωτογενή τομέα.

Δείτε το trailer:

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή

Καθημερινά στις 14.45, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.