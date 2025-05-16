«Η Ελλάδα ψηφίζει» εκτάκτως σήμερα Παρασκευή ωστόσο, οι ερωτήσεις παραμένουν το ίδιο ενδιαφέρουσες και... spicy και σε αυτό το επεισόδιο.

Καθώς η Eurovision είναι ένα από τα θέματα που συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτές τις μέρες, δε θα μπορούσαν να λείπουν και οι ανάλογες ερωτήσεις οι οποίες προβλημάτισαν αρκετά τους παίκτες.

Μία από αυτές ήταν σε ποια θέση θα τερματίσει η Κλαυδία στον τελικό.

Μια ακόμα σχετική ερώτηση ήταν με ποιο τραγούδι που νίκησε στην Eurovision έπεσαν οι Έλληνες από τα σύννεφα;

«Τελικά στην Eurovision ψηφίζουμε το τραγούδι ή την χώρα;» ήταν μια ακόμη ερώτηση σχετική με τo διαγωνισμό τραγουδιού.

Μια ερώτηση πέρα από την Eurovision που προβλημάτισε πολύ τους παίκτες είναι «Τι είναι αυτό που "σκοτώνει" το γάμο».

Προβληματισμός επικράτησε όμως και ανάμεσα στους παρουσιαστές όταν η ερώτηση ήταν ποια ομάδα επιθυμούν να κερδίσει τον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.