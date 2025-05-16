Κώστας Κόκλας: Η ειλικρινής εξομολόγηση για τον λόγο που δεν είναι καλός συνοδοιπόρος στις σχέσεις του

Στο Πρωινό ήταν καλεσμένος ο Κώστας Κόκλας και μίλησε για την παράσταση Μάλιστα κύριε όπου πρωταγωνιστεί με τη Βίκυ Σταυροπούλου, τον 17χρονο γιο του, τους δύο γάμους του αλλά και την καλή του φίλη, Καίτη Κωνσταντίνου που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Ο ηθοποιός, με αφορμή και το έμφραγμα που έπαθε στην σκηνή, μίλησε για το γεγονός ότι προσέχει τη διατροφή του και κάνει ετήσια τσεκ απ. «Άλλαξα κάποιες συνήθειες. Προσέχω γιατί έχω και πρόβλημα με τη μέση μου. Χρειάζεται να είμαστε στη δουλειά μας πολλή ώρα όρθιοι» εξήγησε. Ομολόγησε όμως ότι δεν μπορεί να απεξαρτηθεί τελείως από το κάπνισμα. «Κάπνιζα πάντα δυστυχώς. Δεν καπνίζω αρειμανίως όπως κάποτε αλλά δεν έχω καταφέρει να το βγάλω από τη ζωή μου. Το έκοβα για πολύ μικρά διαστήματα, δεν άντεχα. Είναι αν σου αρέσει. Ο πατέρας μου πχ ποτέ δεν κάπνιζε. Το ξεκίνησα μετά το σχολείο. Κάποτε κάπνιζα δύο πακέτα, τώρα μονοψήφιο αριθμό».

Ο Κώστας Κόκλας μίλησε με πολλή τρυφερότητα για τον γιο του, τον 17χρονο Δημήτρη. «Δεν το έχει εκφράσει το μικρόβιο της υποκριτικής μέχρι τώρα και μπορεί να είναι τυχερός! Η βάση του είναι κοντά στη μητέρα του αλλά είμαστε συνεχώς μαζί. Είναι ωραία εμπειρία, νιώθω τυχερός που το ζω που έχει περάσει το στάδιο της νουθεσίας και να του μάθεις πράγματα. Τώρα συζητάμε πράγματα, έχει άποψη για αυτά και μου αρέσει να τον ακούω. Εγώ δεν ήθελα να "σκοτώσω" τη σχέση με τον πατέρα μου γιατί δεν ήταν ανταγωνιστικός. Με τον Δημήτρη έχουμε την ίδια σχέση. Μου περιγράφει τα ερωτικά του και τους προβληματισμούς του. Έχει πολλή πλάκα αυτή η ηλικία στα αισθηματικά. Θυμόμαστε και τα δικά μας. Με ενθουσιάζει το ότι αγαπάει πολύ τα κορίτσια, τα φροντίζει, τους προσφέρει λουλούδια. Είναι ευγενικό παιδί».

Στην ερώτηση αν θα ξαναπαντρευτεί είπε: «Όχι, έχω κάνει 2 γάμους. Είμαι μικρός ακόμα πιστεύω! Δεν αποκλείω τίποτα στη ζωή μου, έχω μάθει να μη λέω μεγάλες κουβέντες. Σύμφωνα με τη διάθεσή μου. Είναι κάποια πράγματα που νιώθεις ότι τα ολοκλήρωσες.

Αποδείχτηκε ότι γενικά εγώ δεν ήμουν καλός συνοδοιπόρος ζωής. Εκ των πραγμάτων. Δεν ήταν θέμα χαρακτήρα γιατί δεν έχω τίποτα διαφορετικό από τους άλλους άντρες. Με καθόρισε πολύ ο τρόπος ζωής λόγω της δουλειάς μου. Ο ηθοποιός είναι μια νομαδική δουλειά και μάλλον αυτό μας μαγεύει και την ακολουθούμε. Είναι μια δουλειά που δεν ξέρεις πόσο θα είσαι, με ποιους ανθρώπους. Μπορεί να είσαι 3 μήνες στην Αθήνα, 3 στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί 7 μήνες να λείπεις από το πρωί μέχρι το βράδυ από το σπίτι σου, να μην έχεις Σαββατοκύριακα. Είναι η φύση της δουλειάς. Από τη στιγμή που δεν ξημερώνεις με τον άνθρωπο που θα ξημερώσεις, προκύπτουν και πειρασμοί. Με επηρέασε σε μεγάλο βαθμό αυτός ο τρόπος ζωής. Γύρναγα σπίτι 12-1, κουρασμένος, έπεφτα για ύπνο ή έπρεπε να λύσω θέματα. Δεν τα κατάφερα».

Μιλώντας για τη μητέρα του γιου του, την Κατερίνα είπε: «Ήταν ένα ξεχωριστό άτομο στη ζωή μου, την αγαπάω κι εγώ. Μάλιστα στάθηκε πολύ πιο μάγκας και αντράκι από ότι εγώ στη σχέση μας. Την πρώτη περίοδο μετά τον χωρισμό αυτογελοιοποιείσαι και κάνεις διάφορα. Η Κατερίνα δεν έδωσε το παραμικρό περιθώριο και στάθηκε κυρία και πολύ σωστά απέναντι στον Δημήτρη. Επειδή την ξέρω από πολύ μικρή έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο πια. Την ευχαριστώ για την στάση που κράτησε τόσα χρόνια».

Στη νέα παράσταση στο Άλσος υποδύεται τον πατέρα του Ζαμπέτα και ρωτήθηκε για τη συμμετοχή της Δανάης Μπάρκα. «Κάνει μια κοπέλα στην μπάντα του Ζαμπέτα. Η Δανάη από 5 χρονών που τη θυμάμαι ήταν στο θέατρο, τη θυμάμαι δίπλα μας. Είναι πολύ ηθοποιός, τραγουδάει, είναι πληθωρική σουμπρέτα. Έχει προσωπικότητα και ότι κι αν κάνει θα τα καταφέρει. Είναι πολύ μικρή και η ζωή είναι μπροστά της» ανέφερε.

Μίλησε όμως και για την τόσο πρόωρη απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου: «Δεν θα πάψω ποτέ να την σκέφτομαι, είναι ένα κομμάτι της ζωής μου και θα μείνει έτσι. Ήξερα ότι είναι αρρωστούλα, με είχε πάρει όμως στην αρχή του χειμώνα για κάτι που ήθελε να κάνουμε στο θέατρο, εγώ όμως είχα κλείσει. Αιφνιδιάστηκα. Η ιστορία της Καίτης ήταν ένα δεκαήμερο. Θα ζει πάντα μέσα μας. Ήταν ένα ξεχωριστό παιδί».

«Διαβάζω ότι θα κάνω τηλεόραση στην ΕΡΤ» είπε με χιούμορ για το τηλεοπτικό του μέλλον και τη νέα σειρά του Δημήτρη Αποστόλου όπου φημολογείται ότι θα παίζει.

