Happy Traveller στη Βόρεια Ιρλανδία: Το Β’ Μέρος, την Κυριακή 18 Μαΐου στις 16.50, στον ΣΚΑΪ

Το ταξίδι του Happy Traveller στη μαγευτική Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζεται και την Κυριακή 18 Μαΐου στις 16.50, με ένα επεισόδιο γεμάτο φύση, ιστορία και συγκλονιστικά τοπία.

Οι ταξιδιώτες μας αφού γνώρισαν το Μπέλφαστ στο πρώτο μέρος, τώρα κατευθύνονται προς τις βόρειες ακτές. Η περιπέτεια ξεκινά στον δρόμο Dark Hedges με τις χαρακτηριστικές οξιές να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα βγαλμένη από παραμύθι – ίσως και από… Game of Thrones. Συνεχίζουν με επίσκεψη σε ένα παραδοσιακό αποστακτήριο ουίσκι για να γνωρίσουν από κοντά την τέχνη της απόσταξης.

Απολαμβάνουν τη θέα στην εντυπωσιακή παραλία White Park Bay και φυσικά, δεν χάνουν το Μονοπάτι του Γίγαντα (Giant’s Causeway) – ένα γεωλογικό θαύμα και ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της Ιρλανδίας.

Στη συνέχεια, περπατούν στην κρεμαστή γέφυρα Carrick-a-Rede, εξερευνούν παλιά λατομεία και επισκέπτονται ένα μυστηριώδες κάστρο. Σειρά έχει το εντυπωσιακό σπήλαιο Marble Arch με τους υπόγειους ποταμούς και τους σταλακτίτες που μας ταξιδεύουν σε έναν άλλο κόσμο.

Το ταξίδι κλείνει στην ιστορική πόλη Derry ή Londonderry, τη δεύτερη μεγαλύτερη της Βόρειας Ιρλανδίας και μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πολιτιστικά πόλεις του νησιού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.