Eurovision 2025: Αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη φωνή της η Sissal της Δανίας, μετά την πρόκριση;

Η πρόκρισή της ήταν μια έκπληξη

Από τις πολλές εκπλήξεις που είδαμε και στους δύο ημιτελικούς της Eurovision αυτή τη χρονιά. Όπως και κάθε χρονιά για να είμαστε ειλικρινείς. Τα προγνωστικά ποτέ δεν πέφτουν σε όλα μέσα και σίγουρα πολύ καλά τραγούδια και παρουσίες κάθε χρόνο μένουν εκτός ενώ άλλα περνούν για διάφορους λόγους που δεν είναι του παρόντος να συζητήσουμε.

Σίγουρα το οτι δεν παρεμβαίνουν οι επιτροπές κάνει στη διαδικασία της πρόκρισης από τους Ημιτελικούς στον Τελικό της Eurovision κάνει κάπψως πιο δίκαιη τη διαδικασία αφού αν μη τι άλλο το κοινό αποφασίσει σε ποια 10 τραγούδια θα δώσει το εισιτήριο της πρόκρισης. Μετά βέβαια μπαίνουν και τα...politics και τα pr και οι γειτονικές χώρες.

Η Δανία και η Sissal ήταν ένα τραγούδι του δικού μας Β Ημιτελικού που κανείς δεν πε΄ριμενε να περάσει με την τραγουδίστρια από τα νησιά Feroe που εκπροσωπεί τη Δανία να γίνεται η πρώτη από το μέρος της που καταφέρνει να κερδίσει πρόκριση. Αλλά μάλλον το πληρώνει ακριβά αφού ούρλιαξε τόσο πολύ από τη χαρά της όταν άκουσε το Δανία που δημιούργησε πρόβλημα στη φωνή της με αποτέλεσμα σήμερα να μην μπορεί να αποδώσει όπως πρέπει.

Σήμερα! Που είναι η τελική πρόβα και το Jury Show -δηλαδή το Performance των χωρών για τις βαθμολογίες των επιτροπών αύριο. Bad timing που έρχεται σε συνέχεια των προβλημάτων που εντιμετώπιζε εδώ και καιρό με τη φωνή της λόγω εντός άσχημου κρυώματος που την επηρέασε πολύ και την πρώτη εβδομάδα της στη Βασιλεία. Και αναμένουμε να δούμε αν θα καταφέρει να βγάλει το τραγούδι της και πως...

