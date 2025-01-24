Η Ελλάδα ψηφίζει: Η μεγάλη πρεμιέρα το Σάββατο 25 Ιανουαρίου στις 21.00 - Ζωντανά στον ΣΚΑΪ

«Λίγες ώρες πριν από το γάμο της κολλητής σου, ανακαλύπτεις ό,τι ο γαμπρός την απατάει. Πότε της το λες; Αμέσως / Ποτέ / Μετά το γάμο

Σε ποιον δε θα ήθελες να χρωστάς κοινόχρηστα; Αχιλλέα Μπέο / Ζωή Κωνσταντοπούλου/ Παύλο Πολάκη / Αλέξη Κούγια

Ποιο φλερτ θεωρείς πιο επικίνδυνο; Στη δουλειά / Στα social media / Σε μπαρ / Με άγνωστο στο δρόμο»

«Η Ελλάδα ψηφίζει», το πιο καινοτόμο και συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι -σόου κάνει πρεμιέρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ζωντανά στον ΣΚΑΪ, το Σάββατο 25.01 στις 21.00.

Οι παίκτες στο στούντιο -χωρισμένοι σε δύο ομάδες των τεσσάρων- θα καλούνται όχι να απαντούν στις ερωτήσεις, αλλά να μαντεύουν τι απάντησαν σε αυτές οι τηλεθεατές που θα ψηφίζουν εκείνη τη στιγμή από τα κινητά τους. Κι όλα αυτά live on air. Εξ ου και ως οι ιδανικότεροι παρουσιαστές-ψηφολέκτες στο «Η Ελλάδα Ψηφίζει» επελέγησαν ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος.

Η διαδικασία του παιχνιδιού

Το live τηλεπαιχνίδι-σόου χωρίζεται σε τρεις γύρους και στον τελικό. Κάθε γύρος περιλαμβάνει τέσσερις ερωτήσεις. Ωστόσο, από γύρο σε γύρο το επίπεδο δυσκολίας αυξάνεται!

Σε κάθε ερώτηση η ομάδα επιλέγει ποιος παίκτης της θα απαντήσει, οι δύο ομάδες απαντούν εναλλάξ κερδίζοντας για κάθε σωστή απάντηση ένα χρηματικό ποσό. Από τον δεύτερο γύρο ο παίκτης που δίνει λανθασμένη απάντηση αποχωρεί. Μόλις ολοκληρωθεί ο τρίτος γύρος η ομάδα που έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό περνάει στον τελικό. Οι παίκτες έχουν στη διάθεσή τους και τρεις βοήθειες όμως κάθε βοήθεια κοστίζει!

Το τηλεοπτικό κοινό που παρακολουθεί από το σπίτι του είναι εκείνο που συμμετέχει ενεργά μέσω της δωρεάν ειδικής εφαρμογής ψηφίζοντας και καθορίζοντας το τελικό αποτέλεσμα την ώρα της προβολής του παιχνιδιού.

Το «Η Ελλάδα ψηφίζει» αποτελεί μεταφορά της πολύ γνωστής στο εξωτερικό παραγωγής «The People’s Choice» του ΙΤV Studios, που φέρνει στην Ελλάδα τη μεγάλη καινοτομία της συμμετοχής στο τηλεπαιχνίδι, σε ζωντανό χρόνο, χιλιάδων τηλεθεατών μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, από τα σπίτια τους.

Αν δεν θέλετε να είστε εκείνοι που θα μείνουν… έξω από το παιχνίδι κατεβάστε το δωρεάν app από το App Store ή το Google Play, δημιουργείστε λογαριασμό και ετοιμαστείτε για την πιο διασκεδαστική και κερδοφόρα ψηφοφορία της ζωής σας!

«Η Ελλάδα ψηφίζει» από το Σάββατο 25/01 και κάθε Σάββατο στις 21.00!

