Κάτι παραπάνω από 6 μήνες έχουν περάσει από την πρώτη ημέρα του Δεκεμβρίου που η Δήμητρα Ματσούκα και ο Πέτρος Κόκκαλης μετά από 7 χρόνια σχέσης αποφάσισαν να προχωρήσουν στον γάμο και επέλεξαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα για την τελετή.

«Μάλλον θέλαμε να δούμε τη σχέση μας με έναν άλλο τρόπο, έχει κάτι το ρομαντικό ο τρόπος που το σκεφτήκαμε και παράλληλα -δεν θα πω αναρχικό γιατί είναι μία σύμβαση ο γάμος- αλλά όταν δύο άνθρωποι παντρευόταν χωρίς να θέλουν οπωσδήποτε να κάνουν παιδιά και ό,τι συνεπάγεται ένας γάμος, έχει κάτι τέτοιο» είπε η ίδια η Δήμητρα Ματσούκα σήμερα καλεσμένη της Σταματίνας Τσιμτσιλή στο Happy Day.

«Κατάλαβα από πολύ νωρίς ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μου. Ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου είναι ο Πέτρος» δηλώνει η γνωστή ηθοποιός και συνεχίζει:

«Στις ίδιες ερωτήσεις που μου κάνουν οι δημοσιογράφοι είναι λογικό να δίνω τις ίδιες απαντήσεις με τον φόβο να καταντήσω γραφική και βαρετή. Αλλά τι να κάνω που αυτή είναι η αλήθεια;

Στον έρωτα και στην αγάπη τα πράγματα δεν μπορούν να εξηγηθούν. Δεν χρειάστηκε να με διεκδικήσει, ήμουν έτοιμη, ήμουν ανοιχτή στα ωραία που μπορεί να συμβούν στη ζωή μας. Ήξερα τι είναι πια αυτό που θέλω και όταν γνώρισα τον Πέτρο ήμουν σίγουρη ότι είναι αυτό»

Δεν δίστασε ακόμα να μιλήσει και για τις ισορροπίες στο σπίτι τους. Τις δουλειές, τα δυνατά τους σημεία αλλά και τις αδυναμίες τους.

«Περνάω καλά με τον Πέτρο. Δεν είμαι καλή στο μαγείρεμα, αυτός είναι καλύτερος. Είμαι όμως περιποιητική και καλή σε όλα τα υπόλοιπα.

Ελπίζω οι φεμινίστριες που μας παρακολουθούν να μην παρεξηγηθούν αλλά είμαι σίφουνας στον νεροχύτη. Είμαι καταπληκτική σε αυτό, έχω έναν ψυχαναγκασμό και δεν μπορώ να έχω άπλυτα πιάτα.

Με το σφουγγάρισμα δεν μπορώ, κάτι παθαίνω εγκεφαλικά, νομίζω ότι φτάνω σε αδιέξοδο» είπε γελώντας ενώ σε άλλη σημείο δήλωσε πως δεν γυμνάζεται και τρώει χωρίς αύριο γιατί έχει καλό DNA.

Πηγή: skai.gr

