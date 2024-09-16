Λογαριασμός
«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη - Δείτε το trailer

Απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και στις 02.00 στον ΣΚΑΪ

Κυριάκος Θωμαΐδης

Η "Δίκη στον ΣΚΑΪ", στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Απόψε: ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της Super League - Αναλύουν ο προπονητής Σάκης Τσιώλης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Δείτε το trailer:

Ακόμη: Όλες οι επίμαχες φάσεις με την Ελένη Λαμπαδαρίου, πρώην μέλος της ΚΕΔ.

Αποκάλυψη: Οι απλήρωτοι ποδοσφαιριστές που χειραγωγούν αγώνες στο στοίχημα για να ζήσουν τις οικογένειές τους. - Στο studio, o αντιπρόεδρος του ΙΔΕΑΔ Γιώργος Παναγόπουλος, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών Δήμος Κασκαντίρης και η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε, στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 02.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Η ΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ
Με τον Κυριάκο Θωμαΐδη

#DikiSkai

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
TAGS: ΣΚΑΪ τηλεόραση Δίκη στον ΣΚΑΪ
