«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη - Δείτε το trailer

Η "Δίκη στον ΣΚΑΪ", στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Απόψε: ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της Super League - Αναλύουν ο προπονητής Σάκης Τσιώλης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Ακόμη: Όλες οι επίμαχες φάσεις με την Ελένη Λαμπαδαρίου, πρώην μέλος της ΚΕΔ.

Αποκάλυψη: Οι απλήρωτοι ποδοσφαιριστές που χειραγωγούν αγώνες στο στοίχημα για να ζήσουν τις οικογένειές τους. - Στο studio, o αντιπρόεδρος του ΙΔΕΑΔ Γιώργος Παναγόπουλος, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών Δήμος Κασκαντίρης και η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

