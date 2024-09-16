Μικρούτσικος: «Δεν έχω μιλήσει με την Κατερίνα Καινούργιου, αλλά δεν μιλάγαμε και όταν ήμουν. Συναντιόμασταν τον Σεπτέμβρη»

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος εξάλλου δεν μασάει τα λόγια του. Αν θέλει κάτι να πει, θα το πει χωρίς να υπολογίζει κόστος και συνέπειες. Και αυτό ακριβώς έκανε μιλώντας στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη «Πρωινό Σουσου».

«Έχω ολοκληρώσει την πορεία, τον κύκλο και την καριέρα που έχω κάνει στην τηλεόραση. Απλά τώρα κάνω κάποιους ομόκεντρους κύκλους επιλεκτικά και από ότι είδα και τα τελευταία χρόνια λειτουργώ αρκετά διαδραστικά. Εντάξει, έχω ανάγκη οικονομική αλλά από την άλλη πλευρά βλέπω ότι αυτό έπιασε τόπο και με αυτή την έννοια καλώς κάνω και είμαι» ξεκίνησε να λέει ο Ανδρέας και συνέχισε:

«Στο Buongiorno μού ένιωσα όπως ένιωθα όταν έκανα δικές μου εκπομπές, τις οποίες παρουσίαζα εγώ.

Μου βγήκε ένα αίσθημα χαράς που δεν ήταν προσωπικό, ήταν κοινός στόχος. Το δικό μου ζητούμενο, λοιπόν, πρώτα απ’ όλα θα είναι να διατηρηθεί αυτό το κλίμα και αυτή η χαρά.

Γιατί η χαρά είναι μεταδοτική. Και η μιζέρια είναι μεταδοτική και η γκρίνια είναι μεταδοτική και τα μούτρα είναι μεταδοτικά αλλά η χαρά είναι ευεργετική βροχούλα για τον καθένα μας».

Και ολοκλήρωσε λέγοντας:

«Όταν περνάω καλά στη δουλειά, χάνω την αίσθηση του χρόνου. Αν δεν περνάω καλά, η μισή ώρα γίνεται αιώνας. Με την Κατερίνα Καινούργιου δεν έχω μιλήσει, όχι. Ας πούμε όμως και πρόπερσι, που ήμουν πέρσι, πάλι δεν είχα μιλήσει.

Δεν είναι δηλαδή κάτι επειδή θα είμαι στη Φαίη, ήταν έτσι. Τελείωνε η εκπομπή, πέρναγε το καλοκαίρι και συναντιόμασταν το Σεπτέμβρη»

