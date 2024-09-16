 Μπαμπάς για τέταρτη φορά ο Βενσάν Κασέλ

Ο Βενσάν Κασέλ (Vincent Cassel) περιμένει το πρώτο του παιδί με τη φίλη του και μοντέλο Νάρα Μπαπτίστα (Narah Baptista), λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά τον χωρισμό του από την πρώην σύζυγό του Τίνα Κουνακέι (Tina Kunakey).

Την ευχάριστη είδηση αποκάλυψε η Μπαπτίστα σε ανάρτησή της στο instagram, καθώς μοιράστηκε στιγμιότυπα τα οποία συνόδευσε με την λεζάντα «Η μαμά σε περιμένει…».

Ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» τον διάσημο Γάλλο ηθοποιό και το μοντέλο, με καταγωγή από την Βραζιλία και την Αυστραλία, για πρώτη φορά τον περασμένο Νοέμβριο, αφού πιστεύεται ότι αυτός και η Tίνα είχαν χωρίσει τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Daily Mail.

O Κασέλ έχει αποκτήσει δύο κόρες από τον γάμο του με την Μόνικα Μπελούτσι και την 5χρονη Amazonie από τον γάμο του με την Τίνα Κουνακέι, με την οποία χώρισε το 2023.

Πηγή: skai.gr

