Κωνσταντίνος Αργυρός: «Δεν με αγχώνει καθόλου η πατρότητα. Κάποια στιγμή θα γίνει και γάμος»

Για τους λόγους που κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το παιδί που έρχεται και τον ενδεχόμενο γάμο του μίλησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Στην πολυσυζητημένη συνέντευξή του στον Γιώργο Λιάγκα και στην εκπομπή του «Το Πρωινό» που γυρίστηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αρκετά αποκαλυπτικός, είπε:

«Ο λόγος που δεν μιλάω για την προσωπική μου ζωή είναι επειδή προσπαθώ να προστατεύσω τους ανθρώπους που έχω στο πλευρό μου και ενδεχομένως δεν θέλουν να δείξουν τη ζωή τους. Δεν θέλουν όλοι να δείξουν τη ζωή τους, από τη στιγμή που δεν θέλουν εγώ θα το σεβαστώ».

