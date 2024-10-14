Η εβδομάδα στο My Style Rocks ξεκινάει με «άγριες διαθέσεις»! Τα leather outfits πρωταγωνιστούν στην πασαρέλα. Στα backstage βρίσκονται στο προσκήνιο οι στρατηγικές συμμαχίες ενώ οι συζητήσεις που γίνονται αποκαλύπτουν σχέδια και προθέσεις!

Δείτε το τρέιλερ:

Η συζήτηση της Κατερίνας με την Ιωάννα και τη Σοφία αποκαλύπτει ξεκάθαρα τη σκέψη τους. Μπορούν να δημιουργήσουν μία ισχυρή συμμαχία που θα ενισχύσει την παρουσία τους στο διαγωνισμό; Θα εντάξουν στην παρέα τους την Έλλη; Ποια χαρακτηρίζει τη Χριστιάνα «ανακατώστρα»;

Η Μαρία αποφασίζει για πρώτη φορά να πιάσει τα μαλλιά της κερδίζοντας τα εύσημα από τον Γιώργο Καράβα. Η εξομολόγηση που ακολουθεί φέρνει στο προσκήνιο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες…

Τα ξεχασμένα καρτελάκια στερούν σήμερα βαθμούς από δύο διαγωνιζόμενες!

Η Χριστιάνα βλέποντας μία αλλαγή στάσης από την Κατερίνα και την Ιωάννα δηλώνει πως πλέον θα παίζει κι εκείνη στρατηγικά!

