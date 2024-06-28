Στο podcast της Μαρίας Σολωμού «Μαρία τη νύχτα» βρέθηκε η Δέσποινα Βανδή και οι δύο γυναίκες είχαν πολλά να πουν.

Μετά από κάποια πειράγματα για τον Mente Fuerte –με τον οποίον συνεργάζεται η Δέσποινα– και την «Πανσέληνο» που κυκλοφόρησαν μαζί, οι δύο γυναίκες ξεκίνησαν να μιλάνε για όλα.

«Είχα βαρύνει με έναν τρόπο, τώρα που κοιτάζω πίσω. Μάλλον τη δεκαετία 40-50. Βαραίνεις όταν δεν περνάς καλά, σε όποια δεκαετία κι αν είσαι. Δεν σημαίνει ότι γίνεσαι κακή μάνα γιατί κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου. Εγώ δεν επέτρεπα να κάνω πράγματα για εμένα. Ήμουν για τα παιδιά μου» είπε η Δέσποινα που το τελευταίο διάστημα σαν να θέλει να βγάλει πράγματα από μέσα της και συνέχισε:

«Ο εαυτός μου ήταν τέρμα. Δεν είναι καλό αυτό! Ναι είναι καλό γιατί μεγάλωσα δύο παιδιά που έχουν αυτοεκτίμηση, στέκονται στα πόδια τους. Αλλά δεν είναι κακό να δίνεις και χρόνο στον εαυτό σου, να τον προσέχεις, να τον φροντίζεις.

Εγώ τον είχα χάσει τον εαυτό μου, δεν με φρόντιζα. Δεν υπήρχε και ο χρόνος να σκεφτώ. Για τον εαυτό μου ήρθε η ώρα στα 50 μου.

Στα 50, αυτό που συνέβη σε εμένα είναι το ότι αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά με τα οποία μεγάλωσες και με έναν τρόπο σου τα φύτεψαν χωρίς να το καταλάβεις, ακόμα και από τα παραμύθια... Εγώ γενικά γράφω και κάποια στιγμή θέλω να εκδώσω κάτι»

Και στη συνέχεια επεκτάθηκε δίνοντας λεπτομέρειες για αυτό που έχει γράψει:

«Μου αρέσει να γράφω. Αλλά αυτό ήταν κάτι που με έτρωγε και το έγραψα μέσα στο κόβιντ, είναι κάτι σαν θεατρικό. Είναι διάλογοι γιατί είχα πολλές φωνές μέσα μου και ήθελα να το εκτονώσω όλο αυτό.

Ο τίτλος είναι F@ck Cinderella. Γιατί μεγαλώνουμε με έναν τρόπο και η Σταχτοπούτα είναι το πιο λάθος παραμύθι που μπορούμε να διαβάσουμε στα κορίτσια. Αυτό ότι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, βρες έναν πλούσιο. Και μετά την κορνίζα τι; Τι λέτε; Αυτό θα πρέπει να μην διαβάζεται πια.

Εσύ πρέπει να είσαι η πριγκίπισσα, να διεκδικείς την ευτυχία σου, να πατάς στα πόδια σου. Να μην ψάχνεις για κανέναν πλούσιο, να μην σου στρώσει τη ζωή, μόνη σου να την στρώσεις. Ο στόχος δεν είναι ο γάμος αλλά η ευτυχία. Στα 50 μου το κατάλαβα αυτό. Είναι παντού πρέπει και κάποια στιγμή να κοιτάς και λες εγώ πρέπει να είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος.

Γιατί αυτό το πράγμα δεν το έσπειρε κανείς μέσα μου! Έχεις 500 πρέπει και δεν έχεις τη μία κατεύθυνση. Να είσαι ευτυχισμένος.Η μεγαλύτερη αξία στη ζωή δεν είναι η αγάπη αλλά ο σεβασμός. Στο όνομα της αγάπης έχουν γίνει...

Στο όνομα της αγάπης σφάζουμε τον άλλον, στο όνομα της αγάπης δέρνουμε. Ο σεβασμός είναι η μεγαλύτερη αξία. Αυτή είναι η μαγκιά! Αν μπορείς να τον σεβαστείς αυτό σημαίνει ότι τον αγαπάς και βαθιά. Αν δεν υπάρχει και ο σεβασμός όλα τα άλλα είναι κουραφέξαλα»

