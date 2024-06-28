Για τα πρώτα της χρόνια στο modeling από πολύ μικρή ηλικία, το πώς αντιμετωπίζει την απόρριψη, αν νιώθει ξεχωριστή και το πόσο την έχει βοηθήσει η ψυχοθεραπεία την οποία ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια μίλησε η Κλέλια Ανδριολάτου.

Η εντυπωσιακή ηθοποιός βρέθηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4» με εξομολογητική διάθεση: «Ξεκίνησα από μικρό παιδάκι το modeling. Δεν ήθελα ποτέ να γίνω ηθοποιός είναι κάτι που προέκυψε» είπε και ανέλυσε πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη να εργάζεται ως μοντέλο από παιδί:

«Είναι αρκετά απαιτητικό το πρόγραμμα όταν είσαι σε μια τόσο τρυφερή ηλικία γιατί μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι καταστάσεις για πρώτη φορά που σου είναι παντελώς άγνωστες και όλοι οι άνθρωποι είναι πολύ μεγαλύτεροι σου. Δηλαδή εγώ ήμουν πάντα η μικρότερη όταν έκανα modeling. Κάτι χάνεις βέβαια και κάτι κερδίζεις».

Ενώ αναφέρθηκε και στα πειράγματα που δεχόταν στο σχολείο εκείνη την εποχή λόγω της ενασχόλησής της με το modeling:

«Στο σχολείο έχει αλλάξει όλο αυτό το πράγμα. Υπήρχε μεν ένα πείραγμα στο σχολείο, δηλαδή οι συμμαθητές μου έφερναν περιοδικά και εγώ ντρεπόμουν πάρα πολύ γιατί δεν το έλεγα» ξεκίνησε να λέει και συνέχισε:

«Ντρεπόμουν πάρα πολύ, δεν ήθελα καθόλου να ξέρουν. Δηλαδή έφευγα και γυρνούσα στο σπίτι και δεν έλεγα τίποτα. Ένιωθα ότι μου έδινε μια ανεξαρτησία και νομίζω πως έχω μάθει πάρα πολύ τον εαυτό μου μέσα από αυτή τη διαδικασία»

Πόσο ξεχωριστή όμως ένιωθε η ίδια εκείνη την εποχή; Η ίδια λέει πως ειδικά την εποχή που ξεκίνησε να πηγαίνει σε casting εξωτερικού δεν ένιωθε καθόλου ξεχωριστή.

Σε άλλο σημείο μίλησε για την διαχείριση της απόρριψης καθώς και στο modeling και στον χώρο των ηθοποιών για να πάρει κάποιος μια δουλειά περνάει από castings και σίγουρα δεν κερδίζει πάντα τη θέση.

Τέλος αναφέρθηκε στην ψυχοθεραπεία που κάνει εδώ και 10 χρόνια κάνοντας τους παρουσιαστές να απορήσουν και να την ρωτήσουν πόσο χρονών είναι για να υπολογίσουν πότε άρχισε.

