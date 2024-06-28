Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Παπαρίζου δεν ανέβηκε στη σκηνή του Europride λόγω βροχής, ο Δεληβοριάς όμως το έκανε

Μεγάλη απογοήτευση για την σταρ και τους χιλιάδες fans της

Η Παπαρίζου δεν ανέβηκε στη σκηνή του Europride λόγω βροχής, ο Δεληβοριάς όμως το έκανε

Φαίνεται πως δεν ήταν γραφτό για την Έλενα Παπαρίζου να εμφανιστεί στο Europride. Η ίδια η Έλενα Παπαρίζου το ήθελε πολύ, οι fans της το περίμεναν πως και πως αλλά ο καιρός είχε άλλα σχέδια και τελικά η χθεσινή εμφάνιση της  στο Europride στη Θεσσαλονίκη ακυρώθηκε λόγω ισχυρής βροχόπτωσης. 

Η ειρωνία είναι πως και πριν 4 χρόνια που πάλι ήταν κανονισμένο να τραγουδήσει αναβλήθηκε λόγω Covid.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr 
 

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: EuroPride Έλενα Παπαρίζου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark