Φαίνεται πως δεν ήταν γραφτό για την Έλενα Παπαρίζου να εμφανιστεί στο Europride. Η ίδια η Έλενα Παπαρίζου το ήθελε πολύ, οι fans της το περίμεναν πως και πως αλλά ο καιρός είχε άλλα σχέδια και τελικά η χθεσινή εμφάνιση της στο Europride στη Θεσσαλονίκη ακυρώθηκε λόγω ισχυρής βροχόπτωσης.

Η ειρωνία είναι πως και πριν 4 χρόνια που πάλι ήταν κανονισμένο να τραγουδήσει αναβλήθηκε λόγω Covid.

